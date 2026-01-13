5 celebridades acusadas de “acoso sexual” en los últimos años ¡Siguen bajo la lupa!

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos años, varias figuras del entretenimiento mundial han enfrentado acusaciones de acoso sexual, agresión y conductas inapropiadas, desde estrellas de la música hasta íconos de la cultura pop.

Aunque algunas de estas historias datan de décadas atrás, su impacto sigue vigente y en muchos casos han generado procesos legales, investigaciones oficiales e intensos debates sociales sobre poder, consentimiento y justicia.

A continuación, desglosamos de forma detallada y separada cada uno de los casos destacados en la industria del entretenimiento mundial.

Julio Iglesias: el caso de acoso más "fresco" de la industria

El icónico cantante español, Julio Iglesias de 82 años, fue acusado recientemente por dos exempleadas de agresión sexual, acoso y abuso de poder mientras cumplían funciones en sus residencias privadas en 2021.

Las denunciantes relatan episodios que incluye tocamientos no consentidos, besos forzados, humillaciones y penetraciones, ocurridos cuando Iglesias tenía 77 y una de las mujeres apenas 22 años.

Además de las agresiones, las acusadoras detallan que el entorno laboral estaba marcado por control extremo, vigilancia de teléfonos, exámenes médicos con toques invasivos y preguntas sexuales inapropiadas durante el proceso de contratación.

Las denuncias fueron presentadas ante la Audiencia Nacional en España, donde se investigan presuntos delitos de agresión sexual y tráfico de personas vinculados al abuso de poder en ambientes laborales.

Bill Cosby: su caso sigue en controversia

Aunque Bill Cosby es una figura que lleva años en conflictos legales por abuso sexual, su nombre continúa resonando en 2026. El comediante popularizado por “The Cosby Show”, fue declarado culpable de agresiones sexuales en 2018, aunque esa sentencia fue anulada en 2021.

A pesar de la anulación, Cosby ha enfrentado más de 60 acusaciones de violación, agresión sexual y acoso sexual por parte de múltiples mujeres, muchas de las cuales relatan haber sido drogadas y atacadas den diferentes momentos de su carrera.

Sean 'Diddy' Combs: del hip-hop a la explotación sexual

El productor y rapero estadounidense, es otra figura que hay que mencionar en esta lista. Su caso ha evolucionado de controversia mediática a implicaciones legales concretas que ahora lo mantienen en una cárcel federal de Brooklyn.

Combs ha sido acusado por numerosas víctimas de agresión sexual, violencia y chantaje para mantener relaciones no consensuadas, atribuyendo su conducta al uso de su “poder y prestigio” dentro de la industria musical.

En 2025 fue sentenciado a 4 años y 2 meses de prisión por cargos relacionados con tráfico de personas con fines de prostitución en Nueva York, en casos que también evidencian la coerción y manipulación de víctimas para actos sexuales.

Gloria Trevi y los fantasmas del pasado

La cantante mexicana aparece en esta lista como un caso complejo por sus acusaciones antiguas, procesos legales y absoluciones judiciales. A comienzos de los años 2000, Trevi, su exproductor Sergio Andrade y otros colaboradores fueron arrestados por graves delitos.

Entre los cargos que se les adjudicaron: secuestro, violación y explotación de menores, acusaciones que sacudieron al mundo del entretenimiento latinoamericano.

Aunque la artista fue absuelta en 2004 en México de los cargos criminales, demandas recientes en 2022 intentaron reavivar las acusaciones con testimonios anónimos que relacionan a la artista con abusos cuando las víctimas eran adolescentes, lo cual Trevi ha negado rotundamente.

R. Kelly condenado por tráfico sexual y abuso sistemático

Robert Sylvester, mejor conocido como R. Kelly, es quizás uno de los ejemplos más crudos de explotación sexual dentro del mundo del entretenimiento. El cantante de R&B fue condenado en 2022 a 30 años de prisión por una serie de delitos sexuales.

Entre los más graves se encontraban: tráfico de personas, abuso de menores y producción de material de pornografía infantil, tras décadas de acusaciones y un patrón sistemático de conducta depredadora.

Las investigaciones revelaron que Kelly usó su fama para atraer a jóvenes fanáticas a entornos abusivos, muchos de ellas menores de edad, y mantuvo una red organizada que facilitó explotación sexual prolongada.