Edwin Díaz deja abierta la posibilidad de regresar con Puerto Rico al Clásico Mundial

Edwin Díaz terminó lesionado gravemente en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. El puertorriqueño tras el torneo reveló que no jugaría más, pero ahora parece que cambió de parecer.

Puerto Rico está entre los países candidatos para ser sede en el Clásico Mundial de 2026, algo que serviría de motivación a Díaz de cara a su representación con los boricuas.

“Para todos nosotros es un sueño hecho realidad. Y si le dan esa oportunidad a Puerto Rico, la gente se lo va a disfrutar”, comentó el cerrador.

Díaz destacó que un par de compañeros han hablado con él para volver a representar a Puerto Rico en el torneo internacional. Edwin Díaz comparte equipo con Francisco Lindor y Jorge López, ambos boricuas.

“He hablado con ellos y me han hecho saber su punto. Me apoyan en la decisión que tome, pero me han dicho que quieren que regrese al equipo. Es una decisión que cuando llegue el momento la voy a tomar”, dijo el boricua.

Edwin Díaz pierde el salvado ante los Phillies

Bryson Stott disparó un jonrón en la novena entrada y luego remolcó la carrera de romper el empate en la décima entrada, para que los Phillies de Filadelfia dejaran sin premio a Mets de New York.

Bryce Harper y el panameño Edmundo Sosa anotaron una carrera cada uno y el dominicano Johan Rojas remolcó una anotación por los Filis.

El salvamento fue para el venezolano José Alvarado (8), quien completó un capítulo sin anotaciones.

El cubano J.D. Martínez remolcó dos y anotó una vuelta, el boricua Tomás Nido logró una empujada y el dominicano Starling Marte sumó una anotada.

El puertorriqueño Edwin Díaz permitió dos vueltas en una entrada y falló en salvar el triunfo para los Mets.