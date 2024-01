LVBP: Ehire Adrianza: “Estamos jugando por Tiburones de La Guaira” (+Declaraciones)

En la primera mitad del Round Robin, Tiburones de La Guaira arrasó con sus rivales, así lo reflejaron con una contundente marca de 7 victorias y apenas 1 caída, todo se basó en una ofensiva que cumplió cabalmente con las expectativas, después de todo fue estimada por la mayoría como la más poderosa, la más completa.

Durante ese período los bates escualos fueron 1eros en promedio de bateo (.323), porcentaje de embasado (.387), slugging (.500), OPS (.887), imparables (91), triples (3), cuadrangulares (9), carreras empujadas (54), rayitas anotadas (58) y total de bases (141); para más, se ubicaron 2dos en dobles (17) y 3ros en boletos (27).

Pero durante todo ese festín Ehire Adrianza solo participó en 2 encuentros, mismos en donde dejó su granito de arena con average de .286, OBP en .375 y OPS de .661; para un jugador de tanta experiencia por un lado no ha sido tan sencillo ver los toros desde la barrera, no obstante, por ese mismo empirismo ha asumido todo con filosofía, con mentalidad de grupo, en beneficio del colectivo, así lo indicó a la marca Meridiano este viernes en declaraciones exclusivas:

“Principalmente estamos jugando por Tiburones de La Guaira, todo aquel que sale al terreno está tratando de hacer lo mejor posible, obviamente me gustaría jugar todos los días pero esa no es decisión mía, algo que no controlo yo, pero estoy esperando mi oportunidad; en los dos juegos que he actuado lo he hecho bastante bien tanto a la ofensiva como a la defensiva, esperamos el apoyo del fanático, de la familia y pa´lante”.

Mientras mantiene ese enfoque de equipo el muchacho de Guarenas muy detallista es en mantenerse en óptimas condiciones físicas, algo que se pudo apreciar durante la práctica de bateo previo al encuentro contra Leones del Caracas, en ella conectó con mucha solidez varias esféricas, especialmente a la zurda mandando varias a los graderíos:

“Me siento bastante bien gracias a Dios, 100% saludable y esperando la oportunidad”.

Si alguien dentro del clubhouse guairista puede tener ascendencia sobre el grupo, ese justamente puede ser Adrianza, quien con esta casaca está en su segunda etapa, entre ambas son 4 torneos desde que debutase por allá en la 2012/2013 en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Para él esta versión de Tiburones es muy especial:

“Creo que es la mejor respecto a talento, obviamente no tuve la oportunidad de ver a la 'Guerrilla', no quiero compararla porque son años diferentes, eras diferentes pero creo que estamos cerca de ellos”.