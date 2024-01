LVBP: ¡Rompió la tendencia! Así le fue a Oswaldo Arcia ante lanzadores zurdos

Durante la Ronda Eliminatoria de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), a Oswaldo Arcia no le fue bien ante los lanzadores de su misma mano, es decir, los zurdos; esa fue la principal razón por la que el mánager José Alguacil casi siempre no lo colocó para abrir el line up ante este tipo de serpentineros.

Al revisar la data que provee lvbp.com, encontramos que el hermano mayor de Oswaldo dejó muy bajo average de .188, aunque un excelente porcentaje de embasado en .333, deficiente slugging de .250, OPS en .583, mientras que en 32 turnos legales sonó 6 imparables, 2 de ellos dobles, 4 carreras remolcadas, 8 almohadillas alcanzadas, 7 bases por bolas y 11 ponches.

Esa cantidad de pasaportes permitió oxigenar su OBP.

Como vemos, la tendencia fue a la baja, misma que se mantuvo en sus primeros 5 juegos y 6 turnos contra siniestros en el Round Robin, donde no tenía inatrapable alguno pero eso sí, 3 pasaportes. También 1 ponche.

Pero este miércoles por la noche el toletero nativo de Anaco y beisbolísticamente formado en Cantaura, rompió esa línea y justo en el momento en que más lo necesitaba su equipo, pues para la jornada los Leones del Caracas se presentaron con la ofensiva más deficiente en esta etapa del campeonato.

Cuando la partida estaba igualada a 4 rayitas durante el 5to inning, los melenudos tenían en circulación a Freddy Fermín y Jhonny Pereda, llegó el turno de Wilfredo Tovar y el mánager del Cardenales de Lara, Henry Blanco, tomó una decisión que basada en los números arriba reflejados, revestía toda lógica, dar boleto intencional al “Wilfri” para fajarse con Arcia, pues en el montículo estaba el también zurdo Yapson Gómez.

Sin embargo, las estadísticas no son matemáticas puras, son eso, una tendencia que Oswaldo Celestino despedazó por completo con soberano tablazo que muy fácil abandonó el terreno del Estadio Monumental; fue un Grand Slam que de sopetón sumó 4 para que los locales asumieran ventaja de 8x4. Ese tablazo encaminó la ruta a una necesaria victoria de 9x5.

El lauro, sumado a la caída de Bravos de Margarita con Tiburones de La Guaira, permite un empate de tres entre caraquistas, insulares y Tigres de Aragua en el 2do lugar de la tabla de posiciones.

Por cierto, antes de ese jonrón a casa llena, Oswaldo Arcia solo tenía 1 remolcada en esta instancia.