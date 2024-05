¿Qué dice Fernando Tatis Jr. sobre los pelotazos que le lanzan a la cabeza?

Fernando Tatis ha tenido problemas con los lanzadores en este comienzo de temporada con múltiples pitcheos pegados. Esto ha generado molestia en la organización de San Diego y al propio Tatis.

“Me tiran a la cabeza todos los días”, dijo Tatis. “Estoy tratando de permanecer en el juego, pero sí, siento que ya ha habido demasiados de esos. … Los lanzadores están tratando de subir y entrar.

El bateador dominicano cree que es una forma de dominarlo, pero expresó que deben mejorarlo.

“Siento que esa es una de las únicas formas de sacarme, pero al mismo tiempo, me estás lanzando a la cabeza. Si no puedes entrar, descúbrelo y límpielo”.

El manager de San Diego se molesta con pitcheos a Fernando Tatis

Mike Shildt, manager de los Padres de San Diego, expresó su molestia tras los pitcheos a Fernando Tatis y afirma que no lo tolerarán por mucho más tiempo.

“Ver demasiados lanzamientos hacia Tati. Es suficiente. Realmente es suficiente. Quiero decir, si quieres participar, está bien. Pero no sé qué piensan las personas que están tratando de lograr al vomitar. Lo único que estás haciendo es enojar al tipo. Y está fuera de lugar. Y no es necesario. Está sucediendo con demasiada frecuencia, independientemente del oponente. Y no es algo que vayamos a tolerar por mucho más tiempo”, comentó el manager.