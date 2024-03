Pablo López explica cómo dominó a Kansas City tras jonrón de Maikel García

Pablo López sumó su primera victoria de la temporada con una gran salida de 7.0 innings y una sola carrera permitida, producto de un jonrón solitario de Maikel García en el primer episodio.

López no cayó en desesperación y pudo sacar los siguiente innings en blanco y ponchar a siete bateadores.

El venezolano explicó cómo hizo para superar ese jonrón y volver a ser dominante ante los Royals de Kansas City.

“La ansiedad subió un poco con ese jonrón. Pero tuve un gran sistema de apoyo en el receptor Ryan Jeffers. Él te da las señales mentales o gestos para mantenerte en el momento y mantenerte animado", comentó López.

El Doctor comentó que estaba muy ansioso y había muchas emociones en ese primer duelo ante Maikel García del primer inning. García conectó el jonrón al tercer lanzamiento que vio de Pablo López.

"Estaba muy ansioso. Hubo muchas emociones en ese primer turno al bate", dijo López. "Siempre quieres conseguir el primero. Siempre quieres que todo salga bien. No fue así".

Manager de los Twins afirma que la idea no era dejar ir a Pablo López tan largo

Pablo terminó lanzando 84 pitcheos y siete innings. Algo que el manager Rocco Baldelli no tenía pensado puesto que se trata de la primera salida.

"Quería escuchar lo que tenía que decir. Es muy competitivo, pero creo que también me daría al menos una pizca de honestidad. Si estuviera ahí, me lo diría. Y dijo: ' Me siento genial´”, afirmó el dirigente.

"El plan no era que él trabajara siete entradas, incluso si fuera relativamente eficiente. Pero fue muy eficiente", comentó.