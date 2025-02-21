MLB: Yankees de Nueva York crea un terremoto al cambiar una vieja política

Suscríbete a nuestros canales

Yankees de Nueva York acaba de crear un terremoto entre sus aficionados de Grandes Ligas. Ya que a partir de esta temporada 2025 habrá un cambio en una vieja política que era inquebrantable para todo aquel que firmaba; sin embargo, Hal Steinbrenner gerente general de la organización está modernizando al equipo.

En un comunicado, Steinbrenner como socio general administrativos de la organización de Yankees; resaltó que habrá una modificación en la política de pelo facial en el equipo. Lo que significa que de ahora en adelante, habrá una flexibilidad para tener barbas bien cuidadas entre los jugadores y personal de Yankees.

Los Yankees han tenido la regla de cero pelo fácil desde hace mucho tiempo; era algo a lo que había tenido que someterse jugadores de todos los niveles. Incluido el ganador del Premio Cy Young Randy Johnson luego de estar en Arizona, que en ese momento lucia una cabellera bastante larga y un bigote frondoso.

Sin embargo, el propio Hal comentó en el comunicado que es una situación que debatió con ex profesionales del equipo de varias épocas; en esa línea, luego de conocer el punto de vista sincero de todos, tomó una decisión de permitir el vello fácil, siempre y cuando este cuidado.

Comunicado entero de Hal Steinbrenner sobre el vello fácil en Yankees de Nueva York

Esto seguramente no sea del agrado de los fanáticos de los Yankees más antiguos; ya que era parte de la tradición de vestir con los colores del equipo más importante en la historia de Grandes Ligas. Ahora bien, para las nuevas generaciones será un alivio ya que muchos están en la ola de las barbas y bigotes poblados.

Comunicado de Hal Steinbrenner sobre el vello facial

"En las últimas semanas he hablado con un gran números de ex y actuales jugadores de los Yankees, de varías épocas, para conocer sus perspectivas sobre nuestra política de vello facial y cuidado personal, y agradezco sus comentarios sinceros y variados. Estas conversaciones más recientes son una extensión de un diálogo interno en curso que se remonta a varios años atrás. En última instancia, la decisión final recae en mi y, después de una gran reflexión, modificaremos nuestras expectativas para permitir que nuestros jugadores y personal uniformado tenga barbas bien cuidadas en el futuro. Es el momento adecuado para dejar atrás la comodidad familiar de nuestra política anterior".

Lo cierto es que termina siendo una decisión que atenta contra parte de la cultura del equipo y algo a lo que no se le preguntó a la afición; si algo tienen los fanáticos Yankees es recordar con orgullo su pasado y sus logros, por lo que esta situación no agradará a todos dentro del Yankee Stadium.