MLB: Trevor Bauer ofrece sus servicios a los Dodgers en medio de mal momento

El estelar pitcher estadounidense, Trevor Bauer, sigue demostrando su talento en la lomita pese a estar inactivo en las Grandes Ligas desde el 28 de junio de 2021.

La razón: haber recibido la suspensión más larga en la historia del circuito, por violar las políticas de violencia doméstica, acoso sexual y abuso infantil de la Major League Baseball (MLB). Esto, tras ser acusado de abusar sexualmente de una mujer entre abril y mayo de 2021.

Bauer vive un buen presente

A sus 33 años, luego de haber estado inactivo en el béisbol profesional todo el 2022, ha tenido dos grandes temporadas en 2023 y 2024 en Japón y México respectivamente.

La pasada zafra (2023), el lanzador de perfil derecho la disputó con los Yokohama DeNA BayStars de la Nippon Professional League (NPL) de Japón, tras firmar un contrato de un año y $4 millones en marzo de 2023, después de no recibir interés de los equipos de la MLB en la temporada baja. Esa campaña en el béisbol nipón, dejó un récord de 10-4 en 19 aperturas, registrando efectividad de 2.76 y 130 ponches en 130.2 entradas lanzadas.

Por otro lado, este 2024 ha tenido una campaña notable en la pelota azteca: hasta ahora acumula 42 innings completos de labor, 7 salidas (todas ellas aperturas) y ganó 5 de ellas, pese a irse sin decisión en ese par restantes. Asimismo, solo ha permitido 31 imparables, 1 cuadrangular, 9 carreras (7 de ellas limpias), además de registrar 62 ponches y 9 bases por bolas.

¿Puede volver a lanzar en Las Mayores?

Claramente, su inactividad también fue parte de la suspensión que afrontó el oriundo de California, pues el árbitro neutral entre la Asociación de Jugadores de la Major League Baseball y la misma Major League Baseball fijó una multa de 194 juegos.

Dicha suspensión se cumplió por 144 juegos de la temporada 2022 -sin derecho a pago- y los 50 primeros compromisos -pagos- del 2023. Sin embargo, Bauer no fue renovado por Los Ángeles Dodgers.

Este constante interés del nacido en North Hollywood lo ha llevado a afirmar que no es una cuestión de dinero: ''Solo estoy pidiendo el mínimo de la liga. He cumplido mi suspensión dos veces, me han absuelto de todo lo relacionado con el sistema legal'', afirmó Bauer, quien agregó que no hay motivos para seguir inactivo en las Grandes Ligas.