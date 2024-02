MLB: ¡Sueña en grande! Albert Pujols desea dirigir en el Clásico Mundial de Beisbol

El ex beisbolista dominicano Albert Pujols, considerado uno de los mejores de la historia de las Grandes Ligas, expresó su deseo de ser el manager de la selección de su país en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, que se celebrará en 2026.

Pujols, quien se retiró en 2022 tras 22 temporadas en las mayores, dijo en una entrevista con Caros Baerga: "Me encantaría tener la oportunidad de dirigir a República Dominicana en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Sería un honor representar a mi patria y llevarla a la gloria".

El ex primera base y bateador designado, de 44 años, es uno de los jugadores más laureados y respetados del béisbol, con tres premios de Jugador Más Valioso, 11 selecciones al Juego de Estrellas, dos Guantes de Oro, seis Bates de Plata y dos anillos de Serie Mundial. Además, es el cuarto jonronero de todos los tiempos con 703 cuadrangulares y el quinto impulsador con 2.218 carreras.

Pujols, quien nació en Santo Domingo pero se nacionalizó estadounidense, participó únicamente en la primera edicion del Clásico Mundial de Béisbol, en 2006 con la selección de República Dominicana, pero no pudo conseguir el título. En 2006, el equipo dominicano fue eliminado en la segunda ronda por Cuba. “No pude jugar los otros por la lesión que tuve en el codo varias veces, el seguro no me quería cubrir, esa oportunidad no la puedes dejar pasar. Tú representando un país, poniéndote ese jersey que diga ´Dominicana´ es el sueño de todo pelotero, de representar a su patria”, dijo.

El Clásico Mundial de Béisbol es el principal torneo internacional oficial de béisbol, sancionado por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) y creado por la Clásico Mundial de Béisbol Inc. ( Major League Baseball (MLB), la Major League Baseball Players Association (MLBPA)). El evento reúne a las mejores selecciones nacionales del mundo, incluyendo a los jugadores profesionales de las ligas más importantes.

La última edición del Clásico Mundial de Béisbol se realizó en 2023, y fue ganada por Japón, que derrotó a Estados Unidos en la final. República Dominicana, que había sido campeón en 2013, quedó fuera en la primera ronda con récord de 2-2.

La próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol está prevista para 2026, y se espera que cuente con la participación de 24 equipos, divididos en seis grupos de cuatro. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a la segunda ronda, y luego a las eliminatorias directas hasta llegar a la final.

La candidatura de Pujols para ser el manager de República Dominicana ha generado una gran expectativa entre los aficionados al beisbol, que ven en él a un líder natural y a un referente del deporte. Sin embargo, la decisión final dependerá de la Federación Dominicana de Beisbol, que tendrá que evaluar las opciones disponibles y escoger al más idóneo.