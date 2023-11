MLB: Solo cinco hispanos propinaron 200 o más ponches en 2023

No hay nada que satisfaga más a los pitchers que retirar a los bateadores que enfrentan por la vía del ponche. Aunque la cantidad que propinan en un año no necesariamente mide que tan bueno es un serpentinero, sí demuestra sus cualidades y herramientas que poseen para engañar a los toleteros y sacarlos de out por "receta".

Pablo López, de los Mellizos de Minnesota, fue el abridor latino con la mayor cantidad de abanicados con un total de 234, seguido por Luis Castillo, Freddy Peralta, Jesús Luzardo y Framber Valdez quienes sumaron 219, 210, 208 y 200 respectivamente.

Entre los brazos presentes en la lista, los dos que tuvieron mayor consistencia a lo largo de toda la fase regular fueron el marabino Pablo López y el quisqueyano Luis Castillo. El primero firmó un PCL de 3.66 y 1.15 de WHIP con récord de 11-8; mientras que el serpentinero de los Marineros de Seattle terminó el año con un PCL de 3.34 y 1.10 de WHIP en 197.0 entradas de labor para un balance de 14 victorias y 9 derrotas.

En general, únicamente 17 lanzadores pudieron superar la barrera de los 200 chocolates en la campaña 2023 de la mejor liga del mundo de beisbol; entre ellos los favoritos por la Liga Nacional y Americana para alzarse con el Cy Young: Blake Snell y Gerrit Cole.