MLB: ¿Se va? Vladimir Guerrero Jr. habla sobre su continuidad con Azulejos de Toronto

A principios del mes de febrero, Vladimir Guerrero Jr. debió pasar por el juzgado para determinar cuál sería su próximo salario en la temporada 2024 de las Grandes Ligas con los Azulejos de Toronto. La diatriba estaba en que el jugador pedía 19.9 millones de dólares y el club quería pagarle 18.05 millones. Finalmente, la balanza terminó decantándose a favor del inicialista y deberá ser remunerado con lo que exigió en primera instancia, cifra que parece justa por lo importante que ha sido su figura en los últimos tres años.

Aunque, según el propio jugador, se vivieron momentos bastante tensos entre él y los miembros de la gerencia de la franquicia de Toronto, el hijo del miembro del Salón de la Fama Vladimir Guerrero conversó con Enrique Rojas de ESPN y dejó claro que su intención era retirarse con la misma camiseta con la cual debutó en las Mayores.

"No tengo ningún rencor contra los Blue Jays, a pesar de las tensas negociaciones que tuve con el equipo durante el arbitraje salarial. Son sólo negocios. Me gustaría ser un Blue Jay por el resto de mi carrera, pero el equipo no me ha hecho una oferta", exclamó. "Todo el tiempo he abierto mi puerta a negociar, pero eso se lo dejo a la gerencia y a mi agente. Cuando el tiempo llegue tendrán que pagarme".

El ganador del premio Hank Aaron en 2021 tuvo una temporada algo discreta en 2023, considerando lo que fue capaz de lograr hace tres campañas, pero tiene las ganas de volver a ese nivel estelar en la venidera ronda regular.

"Obviamente hay cosas que uno no quiere escuchar, pero uno como profesional tiene, como se dice, aguantarlo como hombre, porque no se puede hacer nada. Pero, gracias a Dios, [tras la audiencia] el equipo y yo hablamos y no hubo ninguna controversia. Ahora a seguir trabajando en lo que tengo que hacer para ayudar al equipo a ganar"; subrayó Guerrero Jr. "Tuve una buena temporada muerta. Trabajé muy fuerte. Me preparé muy bien para la temporada".

El primera base de tan solo 24 años es uno de los jóvenes más talentosos y de mayor proyección que están establecidos en el sistema de Ligas Mayores. En apenas 660 partidos jugados en su corta trayectoria, registra un wRC+ de 130 y 10.1 de WAR; además, suma 130 cuadrangulares y 404 producidas.