MLB: San Francisco buscará sacudir el mercado con la llegada de este jonronero (+Detalles)

Gigantes de San Francisco no ha tenido mucha suerte en el mercado de la temporada muerta, de cara a la zafra del 2024 en la Gran Carpa. Han perdido a sus dos principales objetivos, Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto, quienes fueron pretendidos por varias organizaciones, pero finalmente ambas piezas pactaron con los Dodgers de Los Ángeles.

Luego de firmar al jardinero Jung Hoo Lee, el relevista Jordan Hicks y el receptor Tom Murphy, ahora la gerencia de los 'Giants' tiene entre ceja y ceja hacerse con los servicios de un slugger.

Uno que encaja perfectamente en las necesidades del conjunto de La Bahía es Jorge Soler, el cubano de 31 años de edad que viene de una de sus mejores campañas en el mejor beisbol del mundo. En el 2023 con los Marlins de Miami sacudió 36 cuadrangulares, remolcó 75 rayitas, anotó otras 77, pegó 126 hits y negoció 66 pasaportes en 504 visitas al plato, exhibiendo un AVG de .250.

San Francisco está en conversaciones con Jorge, según Susan Slusser del San Francisco Chronicle . No está claro qué tan cercanas están las partes en esas conversaciones o si algo es inminente.

El isleño decidió irse a la agencia libre el pasado 02 de noviembre, desde entonces se ha mantenido en ese estatus y no ha plasmado su firma en la hoja de algún equipo. La llegada de Jorge al line up de Gigantes sería un plus sumamente necesario, pues no les sobra el poder y la producción desde esa área.

"San Francisco ocupó el puesto 19 en las Grandes Ligas en jonrones, 24 en carreras anotadas, 28 en promedio (.235), 24 en OBP (.312) y 27 en slugging (.383)", según información recopilada por MLB Trade Rumors. "Soler podría unirse a Conforto y Yastrzemski en una rotación a través de los jardines de las esquinas y el bateador designado, pasando más tiempo en este último", indican.

Bateador designado ha sido el segundo lugar que más ha ocupado el toletero cubano en su carrera por las Grandes Ligas, con 333 juegos (330 titularidades).