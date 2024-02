MLB: Rafael Devers es parte de un top en los últimos 5 años de Grandes Ligas

Las Grandes Ligas es una de las competiciones donde más brilla el deportista de manera individual, a pesar de ser un juego en equipo, el beisbol suele marcar diferencias gracias al talento de cada jugador. Con eso en mente, el dominicano Rafael Devers y el cubano José Abreu forman parte de un top 5 dentro de los últimos 5 años en una estadística individual muy importante para el deporte.

En los últimos 5 años de la MLB el dominicano Rafael Devers y el cubano José Abreu están dentro del top 5 de peloteros con más carreras impulsadas, un logro impresionante que habla muy bien del trabajo individual de cada uno de estos talentosos latinos en la competición.

Estos son los peloteros con más carreras impulsadas en los últimos 5 años en Las Mayores:

- Pete Alonso de Mets de Nueva York: 498 CI

- Matt Olson de Bravos de Atlanta: 486 CI

- José Abreu de Astros de Houston: 465 CI

- Rafael Devers de Medias Rojas de Boston: 459 CI

- Freddie Freeman de Dodgers de Los Ángeles: 459 CI

Rafael Devers desde la salida de Mookie Betts, Xander Bogaerts y JD Martínez se convirtió en el líder dentro y fuera de la cancha para Medias Rojas de Boston, su desempeño no tiene ninguna duda, pero el equipo no lo ha acompañado como debe en los últimos tiempos. De hecho, si hay un pelotero que ha mantenido la regularidad año a año y no se ha visto superado por el gran contrato que firmó.

Estos son los números de Rafael Devers con Medias Rojas de Boston 2023:

- 580 turnos, 90 anotadas, 157 hits, 33 cuadrangulares, 100 impulsadas, .271 promedio, .851 OPS

Por otra parte, José Abreu tiene a penas 2 años en Astros de Houston, por lo que la gran mayoría de esas carreras impulsadas fueron vistiendo el uniforme de Medias Blancas de Chicago. Sus campañas con Astros no han sido sobresalientes, pero todo podría cambiar con un 2024 libre de molestias y un nuevo proyecto para el campeonato.

Estos son los números de José Abreu con Astros de Houston en 2023:

- 540 turnos, 62 anotadas, 128 hits, 18 cuadrangulares, 90 impulsadas, .237 promedio, .679 OPS