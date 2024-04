MLB: ¿Qué le pasa a Francisco Lindor en este comienzo de temporada 2024?

Francisco Lindor es el líder ofensivo de Mets de Nueva York, pero está en un pésimo estado de forma. Su comienzo en Grandes Ligas deja mucho que desear con un promedio muy pobre; a tal punto que no se sabe a ciencia cierta que ocurre con el pelotero dominicano de 30 años.

Lindor con Mets de Nueva York en este comienzo de año registra un promedio de 0.42 en 24 turnos. De hecho, no está justificando los 34.1 millones de dólares que va a recibir esta temporada; con eso en mente o mejora o tendrán que tomar una decisión con un pelotero llamado a liderar al equipo.

Sin ir muy lejos entre Francisco Lindor y Anthony Rendón van a recibir 72,7 millones de dólares este año. Entre los dos batean 0.25 con 1 hit en 40 turnos, algo vergonzoso para dos peloteros de calidad y que valen mucho; Rendón no puede en Angels, en un año donde debería mostrar su mejor nivel para ayudar al equipo.

¿Qué le pasa a Francisco Lindor en Mets de Nueva York?

Francisco Lindor tuvo un 2023 muy complicado con Mets de Nueva York; su arranque fue muy malo y eso lo llevó a tener un año muy irregular. Sin embargo, al finalizar logró un 30-30 que lo ayudó a maquillar una campaña pésima. El propio pelotero resaltó que en aquel momento sentía una pequeña molestia que no lo dejó desarrollar un buen año; no comentó nada porque no quería dejar de jugar y eso le restó ritmo de competición.

En 2024 Lindor en teoría está totalmente sano y no siente ningún tipo de molestias; aunque no se sabe realmente que le está pasando, debe mejorar pronto o tomarán decisiones con su futuro. Mets no puede tener a un pelotero que no sea productivo, ya el año pasado salieron de Max Scherzer y Justin Verlander.

Esto es lo que proyecta Francisco Lindor en 2024

Francisco Lindor para 2024 proyecta buenos números según Baseball-Reference; pero el pelotero no parece estar en esa sintonía y está mostrando un pésimo estado de forma en un año donde le necesitan.

Esta es la proyección de Lindor para 2024:

- 540 turnos, 89 anotadas, 138 hits, 25 dobles, 3 triples, 25 cuadrangulares, 86 impulsadas, 20 bases robadas, 58 boletos, 121 ponches, .256 promedio, .787 OPS