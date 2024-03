MLB: ¿Preocupación? Así regresa Adolis García después de mucho tiempo inactivo (+Declaraciones)

El pasado jueves, 07 de marzo, Adolis García disputó su segundo partido en el Spring Training luego de haber estado inactivo en más de 128 días, luego de que saliera lesionado el 30 de octubre, en el tercer juego de la Serie Mundial, por una distensión en el oblicuo.

A pesar de la gran cantidad de tiempo que pasó sin ver acción, el cubano volvió a los terrenos de juego exponiendo un nivel con el madero bastante positivo, sacando a relucir el arduo trabajo que estuvo realizando en la temporada muerta para mantenerse en forma.

En el duelo más reciente de los entrenamientos primaverales, sacudió su primer imparable del año, un cuadrangular por el jardín izquierdo del Salt River Fields at Talking Stick en el empate 6-6 contra los Rockies de Colorado.

"Me siento bien", expresó el oriundo de Ciego de Avila, Cuba. "Fue un buen día y es bueno estar de vuelta. [Conectar el jonrón] es una buena sensación. He estado trabajando en mis ajustes todos los días, incluso cuando no estaba jugando. Me siento bien".

La preparación en el tiempo de vacaciones es esencial para que cualquier pelotero regrese en buen estado para cada zafra y es algo que García conoce muy bien.

La producción del actual MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en el choque más reciente también fue alabada por el manager de los Rangers, Bruce Bochy, quien dijo que lo había sorprendido (para bien) cómo había llegado el jardinero después de que había debido batallar con aquella lesión que sufrió a finales del año pasado.

"Realmente estoy sorprendido de lo bien que está bateando en los terrenos traseros, considerando que no ha jugado en ningún partido. Hemos estado observando el bateo en vivo y ha estado muy enfocado en prepararse para la temporada, aunque lo estamos llevando con calma. Nos ha mostrado algunos buenos turnos al bate"; confesó Bochy.

La justa anterior del patrullero de 31 años fue la mejor de su carrera profesional. Fue titular indiscutible en el esquema de su conjunto y, a su vez, se mantuvo sano por la mayoría del tiempo, siendo capaz de sacudir 39 jonrones y 68 extrabases con 107 carreras impulsadas, 108 anotadas, 4.8 de WAR y 124 de wRC+.

Por si fuera poco, registró su mejor tasa de boletos (10.3 %) y lo mismo en porcentaje de hard hit (49.7 %).