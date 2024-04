MLB: Mira la descomunal cifra de Mike Trout durante 2024 con Angels (+Video)

Mike Trout es el pelotero más importante de Angels de Los Ángeles, el jardinero es el alma del equipo. Es un líder que está haciendo de todo para ganar, sin embargo, eso no impide las derrotas de la organización; con eso en mente, está registrando unas cifras descomunales para este inicio de temporada 2024.

Trout está en un estado de forma descomunal lo ha estado demostrando partido a partido; está con un gran promedio de bateo y liderando las estadísticas del equipo:

- 37 turnos, 7 anotadas, 11 hits, 5 cuadrangulares, 6 impulsadas, 2 bases robadas, .297 promedio, 1.138 OPS

Sin embargo, eso no está impidiendo que el equipo caiga derrotado. De hecho, hay un dato demoledor, Trout ha registrado solo 10 carreras impulsadas en sus últimos 10 jonrones; esto indica que no importa lo que haga el pelotero, no será suficiente si sus compañeros no están en base.

Es una de las razones por las que Shohei Ohtani decidió salir de Angels; es un equipo que parece no tener cultura ganadora y todo se está haciendo sin un proyecto claro.

Mike Trout un pelotero descomunal que no tendrá el premio de la Serie Mundial

Mike Trout es un pelotero sin precedentes, el físico y las condiciones que tiene para jugar beisbol son únicas. Sin embargo, eso mismo lo condena para estar en un equipo competitivo; sin duda alguna en otra organización diferente con un par de peloteros de nivel ganaría la Serie Mundial sin dudarlo.

Un cambio está entre las opciones de Angels para este 2024, el equipo tiene mucho tiempo sin pisar tierras de postemporada; eso termina siendo perjudicial para los objetivos de la organización que desde el inicio pensaban que podrían estar año a año peleando por la Serie Mundial.

La única salvación de Trout es conseguir una extensión de contrato a la baja; donde el equipo pueda tener suficiente dinero para traer piezas de calidad y reforzarse para pelear por la postemporada. De esa forma tendría opciones de luchar por la Serie Mundial y lograr un anillo.

Estos son los números de Mike Trout en su carrera en Grandes Ligas:

- 5439, 1113 anotadas, 1635 hits, 373 jonrones, 946 impulsadas, 208 bases robadas, .301 promedio, 995 OPS