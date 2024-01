MLB: Mets honrará en 2024 las carreras de estas dos leyendas del equipo (+Video)

Los Mets de Nueva York no saben lo que es conquistar la tierra prometida desde que el equipo de 1986 logró recibir los máximos honores derrotando en la Serie Mundial a los Medias Rojas de Boston con Davey Johnson como manager.

El próximo mes de junio, 37 años después de aquella hazaña, la organización de la Gran Manzana hará un reconocimiento especial a Darryl Strawberry y Dwight Gooden, dos de las piezas más importantes del conjunto que consiguió alzar el último título del Clásico de Otoño de la franquicia. Serán retirados los números 14 y 18 en honor a Gooden y Strawberry respectivamente.

El pasado miércoles, ambos expeloteros fueron informados de esta noticia a través de una videollamada por la plataforma Zoom, en la cual se arrepintieron por haber frustrado sus carreras a causa de las adicciones y malos comportamientos que tuvieron a lo largo de sus trayectorias.

"Estábamos mentalmente locos en ese momento, así que necesitábamos mucha ayuda", confesó Strawberry. "Podríamos haber utilizado a todos los médicos y psiquiatras; probablemente se habrían escapado de nosotros cada vez porque éramos muy jóvenes y estábamos tan concentrados en lo que era estar en el campo y hacer lo que estábamos que no nos estábamos cuidando".

De igual manera, confirmó su amor a la camiseta de los Mets: "Mi corazón y mi alma sangran de azul y naranja. Siempre lo harán".

Strawberry fue jardinero de los "Metropolitanos" durante ocho años de sus 17 de carrera. En sus campañas de jugador activo bateó para .259 de promedio con 335 jonrones, 1.000 carreras impulsadas y 221 bases robadas. Igualmente, acumuló ocho nominaciones al All-Star Game, incluidas siete durante su estancia con los Mets.

Por su parte, "Doc" también manifestó su pesar por los malos rumbos tomados en su juventud; algo que, según él, no le permitió completar una carrera aún más exitosa. "Recuerdo que a veces lloré para ir a buscar drogas, lloré para ir a comprar alcohol. Eso es un problema. Es un problema mental", expresó. "La última vez, en lugar de ir a rehabilitación, Me metí en un hospital psiquiátrico".

El lanzador derecho jugó un total de 11 zafras con el club de "la Ciudad que Nunca Duerme" y registró 157-85 con efectividad de 3.10 y 1,875 ponches. Asimismo, conquistó el premio Cy Young de la Liga Nacional en 1985.

"Sus fanáticos siempre serán especiales para mí. Se preocuparon por mí y creyeron en mí cuando yo no creía en mí mismo y me dieron esperanza para seguir adelante. Eso es algo que no se olvida", agregó Gooden.