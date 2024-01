MLB: Manager de Cangrejeros de Santurce no ve Vaughn Grissom preparado para Medias Rojas de Boston

Wilfredo Romero, manager de Cangrejeros de Santurce para la temporada 2023-24 en la Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente fue preguntado por la oportunidad que tendrá el joven prospecto boricua Vaughn Grissom que recientemente fue traspasado a Medias Rojas de Boston en un cambio con Bravos de Atlanta por Chris Sale durante la temporada baja 2024.

El venezolano Romero que dirigió al pelotero de 22 años en su tiempo en Cangrejeros de Santurce durante la invernal 2023-24 no lo ve preparado para jugar en MLB y considera que debe mejorar en su defensa para tener tiempo de juego al más alto nivel... "Necesita trabajar en su defensa, no lo veo jugando 2B, su bate le encontrará tiempo de juego, pero realmente necesita trabajar en su defensa. Honestamente, no lo veo en 2B".

Esto contrasta con las declaraciones de la gerencia de Medias Rojas de Boston, que consideran al joven prospecto de descendencia boricua un segunda base titular y regular. De hecho, es tal la fe que Craig Breslow jefe de operaciones de beisbol tiene en Grissom que Red Sox le cortó tiempo de juego en Cangrejeros de Santurce para la postemporada 2023-24 para estar en el campo de entrenamiento defensivo de Trevor Story en Dallas que comienza pronto.

Vaughn Grissom durante 2 temporadas en Grandes Ligas con Bravos de Atlanta registró:

- 216 turnos, 29 anotadas, 62 hits, 5 cuadrangulares, 27 impulsadas, 5 bases robadas, .287 promedio, .746 OPS

Medias Rojas de Boston tiene a Grissom como el dueño de la segunda base por los siguientes 5 años, se cree que puede ser un jugador franquicia en esa posición y un líder ofensivo en el corto plazo.