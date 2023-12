MLB: Los Mets lideran la lista de equipos que más pagan a jugadores que ya no están en sus filas

Los Mets de Nueva York son el equipo que más dinero tiene comprometido en salarios para jugadores que han sido liberados, comprados o traspasados, según los datos de Spotrac. El conjunto neoyorquino debe pagar 50 millones de dólares en 2024 a jugadores que ya no forman parte de su plantilla, lo que supera a su nómina activa de 34.1 millones de dólares.

Entre los jugadores que los Mets tienen que pagar se encuentran el lanzador Max Scherzer, quien fue traspasado a los Rangers de Texas junto con el también lanzador Justin Verlander, y el receptor James McCann, quien fue liberado tras una decepcionante temporada 2022. Scherzer y Verlander cobrarán 20.8 millones de dólares cada uno, mientras que McCann recibirá 8 millones de dólares.

Los Mets no son el único equipo que tiene que desembolsar una gran cantidad de dinero por jugadores que ya no están en sus filas. Los Bravos de Atlanta y los Cachorros de Chicago les siguen con 17 millones de dólares cada uno, mientras que los Diamondbacks de Arizona tienen 16 millones de dólares en salarios retenidos.

En el otro extremo de la lista se encuentran los equipos que no tienen que pagar nada o muy poco a jugadores que han sido liberados, comprados o traspasados. Los Rangers de Texas, los Gigantes de San Francisco, los Mellizos de Minnesota, los Rays de Tampa Bay, los Nacionales de Washington y los Piratas de Pittsburgh no tienen ningún compromiso salarial para 2024 con jugadores que ya no están en sus filas, mientras que los Filis de Filadelfia y los Astros de Houston solo deben pagar 1 millón de dólares cada uno.

Los salarios retenidos pueden afectar el margen de maniobra de los equipos para contratar nuevos jugadores o renovar a los que ya tienen, especialmente si tienen que pagar el impuesto de lujo por exceder el límite salarial establecido por la liga. Por eso, algunos equipos buscan traspasar a los jugadores con contratos elevados o incluir dinero en los traspasos para aliviar su carga financiera.