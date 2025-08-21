MLB: Juventud y poder, la nueva artillería en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

El 2025 de Grandes Ligas será recordado por las diferentes irrupciones que ocurrieron a lo largo de la temporada. Sin embargo, hay una que sobresale con respecto al resto: un grupo de peloteros con menos de 24 años, que se ha convertido en la nueva artillería de la MLB.

James Wood, Pete Crow-Armstrong y Tyler Soderstrom se están convirtiendo en los nuevos bateadores de poder de Las Mayores. Los tres registran una campaña con: 20+ jonrones, 24+ dobles y un OPS de .800+. Números brutales para un grupo de peloteros que en unos años serán líderes de la liga.

La irrupción de estos tres peloteros es sinónimo del buen trabajo realizado por sus respectivas organizaciones. Todos son piezas angulares en los proyectos deportivos de sus equipos y solo hace falta ver sus números para confirmar que son presentes y futuro.

Números de Wood, Crow-Armstrong y Soderstrom en 2025

James Wood es pieza angular de Nacionales de Washington, Pete Crow-Armstrong ha revitalizado los outfield de Chicago Cubs y Tyler Soderstrom lidera la ofensiva de Atléticos de Oakland en una campaña donde no pintaban muy positivos.

Números de James Wood en 2025

- 124 juegos, 468 turnos, 70 anotadas, 120 hits, 27 dobles, 25 jonrones, 80 impulsadas, 69 boletos, 164 ponches, 14 bases robadas, .256 promedio, .354 OBP, .474 SLG, .828 OPS

Números de Pete Crow-Armstrong en 2025

- 124 juegos, 478 turnos, 78 anotadas, 123 hits, 33 dobles, 3 triples, 27 jonrones, 79 impulsadas, 22 boletos, 126 ponches, 30 bases robadas, .257 promedio, .297 OBP, .513 SLG; .810 OPS

Números de Tyler soderstrom en 2025

- 127 juegos, 454 turnos, 64 anotadas, 121 hits, 24 dobles, 1 triple, 23 jonrones, 74 impulsadas, 47 boletos, 114 ponches, 6 bases robadas, .267 promedio, .341 OBP, .476 SLG, .817 OPS