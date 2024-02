MLB: ¿Julio Urias podría reportarse al campo de Spring Training con los Dodgers?

El futuro de Julio Urías en la MLB cada vez parece estar más nublado; sus problemas extradeportivos lo alejaron de seguir viendo acción en la pasada temporada de la MLB, la primera en la que estaba desempeñándose como el as de la rotación de Dave Roberts, por encima del veterano y superestrella de los Dodgers de Los Ángeles Clayton Kershaw.

Su desempeño no fue el más destacado en los primeros meses de la campaña, además, una lesión en el tendón de la corva de la pierna izquierda a mediados del mes de mayo frustró aún más sus ganas de encaminar su rendimiento en el corto plazo. No obstante, en agosto comenzó a recuperar el buen nivel y, como si el destino le tuviese predestinado no seguir progresando, incurrió en un delito de violencia de género a finales de septiembre que lo terminó separando del equipo tras ingresar a la lista restringida de las Grandes Ligas.

Aunque finalmente se determinó que la fiscalía de Los Ángeles no presentaría cargos, no se ha reportado si quiera una franquicia que le haya hecho llegar una oferta al zurdo de 27 años, quien salió a la agencia libre tras culminar el 2023.

La finalización de su contrato cayó en el peor momento para él, pues es una opción casi inviable para cualquier club de las Mayores sumarlo a sus filas considerando el historial penal con el que cuenta en sus ocho años de trayectoria en la mejor liga del mundo de beisbol.

Si no termina consiguiendo un acuerdo en la Gran Carpa, lo más seguro es que el serpentinero mexicano termine transitando por la NPB o, incluso, la LMB en el transcurso del 2024; considerando que un año sabático para un pelotero de su talla podría ser fatal en su ritmo deportivo.