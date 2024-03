MLB: Jorge Soler deja claro como terminó su relación con los Marlins de Miami

Jorge Soler es uno de los bateadores más peligrosos de las Grandes Ligas y lo ha demostrado en los últimos años con actuaciones memorables, el ahora jugador de Gigantes de San Francisco entendió desde el principio de la temporada pasada que no iba a tener mucho más tiempo del que decía su contrato en Marlins de Miami, sobre todo por el poco trato que hubo de parte y parte.

Jorge Soler firmó un contrato de 3 años a razón de 42 millones de dólares para uniformarse con Gigantes de San Francisco, una contratación muy importante e inteligente por parte de la gerencia que lo sumó como su bate de poder para la campaña 2024. En una pequeña zona mixta fue preguntado si cree que Marlins debió darle un oportunidad y renovarlo, el cubano de 32 años de edad resaltó que no lo vio posible.

Soler sobre su salida de Marlins de Miami... "No me sorprendió. Durante la temporada y después que acabó no hubo comunicación. Yo sabía que ahí no iba a ir". Con estas palabras dejó muy claro que estaba buscando un cambio de aires que lo ayudara a explotar su nivel al más alto nivel.

Los números de Jorge Soler antes de llegar a Gigantes de San Francisco

En 10 años de carrera en Las Mayores, Jorge Soler ha pasado por Cachorros de Chicago, Reales de Kansas City, Bravos de Atlanta y Marlins de Miami, en todos ha destacado como un bate de poder que puede disparar jonrones con mucha velocidad. De hecho, su paso por Bravos le dio un título de Serie Mundial en un año fantástico par el cubano.

- 870 juegos, 3030 turnos, 416 anotadas, 736 hits, 163 dobles, 3 triples, 170 cuadrangulares, 452 impulsadas, 365 boletos, 927 ponches, .243 promedio, .797 OPS

Para la temporada 2024 con Gigantes de San Francisco, Jorge Soler proyecta:

- 454 turnos, 65 anotadas, 107 hits, 23 dobles, 26 cuadrangulares, 64 impulsadas, 56 boletos, 129 ponches, .236 promedio, .782 OPS