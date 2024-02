MLB: ¿El rival a vencer? Mookie Betts tiene una clara opinión sobre la temporada 2024 de Los Ángeles Dodgers

Los Ángeles Dodgers confeccionaron uno de los mejores equipos de los últimos tiempos para la temporada 2024 de las Grandes Ligas. Con eso en mente, Mookie Betts hizo autocrítica sobre su 2023 y espera mostrar su mejor versión durante la próxima campaña, donde Dodgers estará bajo una presión añadida por las incorporaciones de los japoneses Yoshinoba Yamamoto y Shohei Ohtani.

Mookie Betts en una pequeña zona mixta respondió algunas preguntas sobre la próxima temporada 2024 con Los Ángeles Dodgers. De hecho, dejó claro que son el equipo a vencer y deben estar preparados para enfrentar a todos los rivales... "Tenemos que aceptarlo. Cada equipo contra el que jugamos, vendrán por los Dodgers. Si estuviera en otro equipo, vendría por los Dodgers siempre. Tenemos que aceptar eso y contraatacar".

Por otra parte, Mookie También resaltó su temporada 2023 y lo mal que estuvo en playoffs... "Al final cedí. No jugué bien en los Playoffs. Eso me carcomió más de lo que la gente piensa. Sólo porque no lo expreso no significa que no me carcoma. Mi objetivo Ahora toca completar la temporada".

Estos fueron los números de Mookie Betts durante 2023 con Dodgers:

- 584 turnos, 126 anotadas, 179 hits, 39 cuadrangulares, 107 impulsadas, 14 bases robadas, .307 promedio, .987 OPS.

Mookie Betts fue uno de los mejores jugadores de la temporada, de hecho, estuvo en la pelea por el MVP de la Liga Nacional, que al final terminó en la vitrina de Ronald Acuña Jr como el mejor de la campaña y el año.