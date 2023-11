MLB: Cardenales de San Luis refuerza su cuerpo de pitcheo con este gran abridor

Los Cardenales de San Luis buscan volver a competir en Grandes Ligas y este lunes se reportó la firma de Sonny Gray, abridor que viene de un gran año en los Twins de Minnesota.

Gray era uno de los mejores abridores en la agencia libre. Se desconoce de cuánto será la duración del contrato, pero se espera que se oficialice este lunes, según reportó Jon Heyman.

Gray tuvo récord de 8-8 con efectividad de 2.79 y 183 ponches en 32 apariciones en 2023.

El pitcher derecho fue el segundo mejor abridor de Minnesota detrás de Pablo López en 2023 y parte fundamental del equipo para llegar a la postemporada con los Twins.

Con la llegada de este abridor, San Luis tiene a Lance Lynn, Sonny Gray y Kyle Gibson de los Orioles de Baltimore.

Los Cardenales de San Luis obtuvieron récord de 71 victorias y 91 derrotas en 2023 que los ubicó en el último lugar de la División Central.

Estos fueron los números de los tres lanzadores recién llegado al equipo en 2023:

Kyle Gibson tuvo marca de 14-9 con efectividad de 4.73 y 157 ponches en 33 apariciones en 2023.

Lynn tuvo récord de 13-11 con efectividad de 5.73 y 191 ponches en 32 apariciones en 2023.

