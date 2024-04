MLB: Atléticos hacen oficial su cambio de nombre tras la salida de Oakland

Oakland fue una autentica tortura para la franquicia de Atléticos en Grandes Ligas. El equipo no ha logrado convencer a la afición ni atraer buenos jugadores a lo largo de los últimos años; de hecho, es uno de los equipos que peores números ha tenido en los últimos años. Con eso en mente, el equipo decidió dejar Oakland y apostar por otra ciudad.

Con la huida de Atléticos de Oakland, el equipo anunció que no estarán representando a ninguna ciudad. De hecho, solo se llamarán 'Athletics' o 'The A's' mientras jueguen en Sacramento; está decisión está fundamentada para luego mudarse a Las Vegas y darle un giro a su trayectoria en la MLB.

Atléticos de Oakland están en un mal estado de forma durante 2024

Atléticos de Oakland es un equipo que la está pasando mal durante la temporada regular 2024. Han perdido las dos series del inicio de año y ahora les tocará enfrentar a otro equipo positivo como Tigres de Detroit; en esa línea cayeron 3-0 contra Medias Rojas de Boston y 3-1 contra Guardianes de Cleveland.

El equipo ha cometido muchos errores que resultan en carreras. Además, les ha costado mucho hacer contacto con la pelota y producir para lograr victorias. La organización estará un par de años con la misma dinámica hasta llegar a Las Vegas; cuando comenzará un proyecto ambicioso para llevar a lo más alto a una franquicia histórica.

Estos son los números de Atléticos de Oakland durante la temporada 2024:

- 11 anotadas

- 46 hits

- 10 dobles

- 2 triples

- 4 cuadrangulares

- 15 impulsadas

- 20 boletos

- 70 ponches

- 2 bases robadas

- .202 promedio

- .273 OBP

- .316 SLG

- .589 OPS