MLB: Alex Cora manda un mensaje fuerte y claro sobre su futuro en Medias Rojas de Boston

Medias Rojas de Boston no tuvieron la temporada baja que se esperaba la afición, hubo salidas, pero no llegadas de calidad y eso preocupa porque la División Este de la Liga Americana es la más fuerte de todas las Grandes Ligas. Con esto en mente, el boricua Alex Cora actual manager de Boston resaltó que aún no termina la temporada bajas al momento de señalar un fuerte mensaje sobre su futuro en Red Sox.

Alex Cora estuvo con Chris Cotillo, periodista especializado en Medias Rojas de Boston hablando sobre las últimas noticias del equipo y al ser preguntado sobre su futuro en 2025, el boricua envió un mensaje fuerte y claro para el resto de la temporada... "No quiero hablar de eso ahora".

Sin embargo, argumentó su respuesta de la mejor manera posible... "No quiero que esta temporada se trate de mí. Se trata de los Medias Rojas de Boston y de cómo necesitamos recuperarnos para ser mejores y jugar en octubre. Obviamente, es algo que surgirá a lo largo de la temporada y lo respeto... pero realmente no quiero hablar demasiado sobre eso".

Medias Rojas de Boston necesitan desesperadamente una campaña positiva en este 2024, de nada sirve tener buenos peloteros si no se pueden guiar de la mejor manera para lograr victorias. En esa línea Alex Cora resaltó que el mercado aún no está cerrado para Boston y que espera que Masataka Yoshida sea el bateador designado mientras que Ceddanne Rafaela sería el jardinero central cuando este en el equipo.

Movimientos interesantes que perfilan el objetivo del equipo, mantener una alineación atlética y fuerte a nivel ofensivo y defensivo. De hecho, el mexicano Jarren Duran podría verse involucrado en un cambio con Padres de San Diego, ya que tiene un gran cartel por su velocidad, disciplina en el plato y su correcta defensa.