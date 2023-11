MLB: Adam Rubin tiene a tres dominicanos protagonistas en la boleta al Salón de la Fama 2024

El Salón de la Fama 2024 está marcado por la llegado de grandes jugadores con historias impresionantes en las Grandes Ligas, en esa línea Adam Rubin periodista reconocido de la MLB y miembro de la Asociación de Escritores de Beisbol de América hizo pública su selección como acostumbra año a año, con 4 peloteros latinos protagonistas para ser exaltados al Olimpo de Las Mayores.

Adam Rubin hizo pública su boleta como lleva haciendo año a año, en la misma se lee que cada votante solo puede elegir 10 ex peloteros, agregando que no necesariamente puede elegir a 10, pero no más de esa cantidad. Seguidamente el periodista seleccionó a los siguientes peloteros, destacando a 3 dominicanos y un boricua entre sus candidatos.

- Carlos Beltrán

- Adrián Beltré

- Manny Ramírez

- Álex Rodríguez

Estos fueron los números de sus candidatos para el Salón de la Fama 2024 de Grandes Ligas:

- Carlos Beltran: 9768 turnos, 1582 anotadas, 2725 hits, 435 cuadrangulares, 1587 impulsadas, 312 bases robadas, .279 promedio, .836 OPS

- Adrián Beltré: 11068 turnos, 1524 anotadas, 3166 hits, 477 cuadrangulares, 1707 impulsadas, 121 bases robadas, .286 promedio, .819 OPS

- Manny Ramírez: 8244 turnos, 1544 anotadas, 2574 hits, 555 cuadrangulares, 1831 impulsadas, 38 bases robadas, .312 promedio, .996 OPS

- Álex Rodríguez: 10566 turnos, 2021 anotadas, 3115 hits, 696 cuadrangulares, 2086 impulsadas, 329 bases robadas, .295 promedio, .930 OPS