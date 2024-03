MLB: 3 equipos que podrían darle una oportunidad a Trevor Bauer en Grandes Ligas

Trevor Bauer por un tiempo fue considerado uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas. Ahora en 2024 es un pelotero que está tratando de buscar una oportunidad en la liga para volver a un nivel de competición óptimo; aún no ha recibido ofertas para jugar, pero hay al menos 3 organizaciones que podrían estar meditándolo para agregar a un brazo experimentado por el mínimo de salario en una temporada que podría ser de redención para él.

Trevor Bauer resaltó luego de lanzar contra Dodgers de Los Ángeles en un duelo de exhibición que no entiende su situación si él ya pagó su castigo... "No sé por qué no tengo trabajo en MLB, Tendría que tener alguna oportunidad con un equipo de Grandes Ligas, y no es una cosa de dinero. Ya he cumplido dos veces mi suspensión y legalmente ya puedo trabajar en el sistema organizado".

Estos son 3 equipos que podrían pensar firmar a Trevor Bauer durante esta temporada

Estos tres equipos están en la búsqueda de un lanzador para esta temporada que pueda ayudar a sus respectivas rotaciones de cara a un 2024 que tendrá un inicio complicado por culpa de las lesiones.

- Medias Rojas de Boston: Red Sox está en una situación complicada, firmaron a Lucas Giolito para la temporada 2024, sin embargo, el pelotero se lesionó del codo y aunque no tendrá que ser operado, si tendrá mucho tiempo de baja.

Con eso en mente, es probable que Boston le de una oportunidad a Trevor Bauer a poco tiempo de comenzar la temporada, podría ayudar al equipo a mejorar en la rotación y le daría un brazo de apoyo de calidad a Brayan Bello.

- Yankees de Nueva York: El caso del equipo del Bronx es muy parecido a lo que está viviendo Red Sox. Gerrit Cole, su as de la rotación está lesionado por al menos 2 meses y eso es una baja muy importante para la rotación, ya que quedó sin as de rotación con lo que pueda aportar Marcus Stroman y Carlos Rodón.

La llegada de Bauer le daría un brazo derecho de calidad y que mejor forma de reivindicarse en el deporte que vistiendo los colores de uno de los equipos más populares en los Estados Unido y el mundo.

- Mets de Nueva York: Esta es una campaña de transición para el otro equipo de Nueva York, pero Kodai Senga no estará listo para el Opening Day y el equipo contará con los talentosos José Quintana, Luis Severino, entre otros lanzadores.

Con Trevor Bauer tendrías el as de rotación que no tienes y podría complementarse bien con el resto del roster, además de contar con una ofensiva muy fuerte en todo aspecto.

Estos son los números de Trevor Bauer en MLB:

- 222 juegos, 212 aperturas, 83-69, 3.79 efectividad, 1 salvado, 1297.2 entradas, 1416 ponches, 1.24 WHIP.