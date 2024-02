Esto podría pedirle MLB a la familia Angelos para la aprobación de venta de los Orioles

El comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, se refirió este jueves a la venta de los Orioles de Baltimore por parte de la familia Angelos, a un grupo inversor liderado por David Rubenstein.

De acuerdo con el periodista del Baltimore Sun, Matt Weyrich, el comisionado manifestó que la Major League Baseball tiene la potestad de exigir al conjunto de Maryland “renuncie a la propiedad de derechos televisivos de los Nacionales de Washington” como parte de la aprobación de la venta.

Sin embargo, Manfred no precisó si la MLB planea hacer dicha petición. “El cambio siempre produce oportunidades”, dijo Manfred cuando se le preguntó sobre la situación. "Ya veremos. Ya veremos".

“Me gustaría terminarlo”, dijo Manfred. “Nunca me he sentido cómodo con procesos de aprobación prolongados. Una vez que se hace público que habrá una venta, creo que queda tanto el grupo saliente (John Angelos) en realidad no se va, pero el que ya no será la persona de control como el que está a punto de convertirse en esa persona. Los deja a ambos en una situación incómoda. Por lo tanto, sólo queremos hacerlo lo más rápido posible”.

Cuando la liga trasladó los Expos de Montreal a Washington para la temporada 2005, se llegó a un compromiso con los Orioles. Dado que la liga estaba trasladando un club al territorio de Baltimore, hubo un acuerdo por el cual los dos clubes serían copropietarios de Mid-Atlantic Sports Network. Los Orioles poseían el 90% de la red en ese momento y los Nacionales sólo el 10%.

Los dos clubes han estado luchando entre sí por los ingresos de esa red desde entonces, llegando a un acuerdo en junio pasado para el período 2012-2016. En diciembre, Sports Business Journal informó que las dos partes llegaron a un acuerdo para el período 2017-2021.

El grupo de Rubenstein también está adquiriendo una participación mayoritaria de MASN en la compra de los Orioles y la semana pasada se informó que Rubenstein podría vender la participación de los Orioles en MASN a Leonsis.