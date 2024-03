El increíble gesto de Adrián Beltre antes de su firma en Medias Rojas de Boston y Rangers de Texas

Adrián Beltré fue recientemente exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown y algo que lo caracterizó en su carrera es su manera de tratar con sus compañeros y su actitud en el terreno de juego.

El dominicano reveló, durante una entrevista en Abriendo El Podcast”, un gran gesto que tuvo antes de su llegada a los Boston Red Sox y a los Rangers de Texas.

Beltré firmó por un año con el equipo de Boston Red Sox que lo necesitaba en la tercera base, pero él antes de firmar decidió llamar a Mike Lowell, quien era el tercera base del equipo, y decirle si no había problema.

“Boston me ofrece un contrato de un año y jugar en tercera, pero en tercera estaba Mike Lowell. Me dicen que no iba a jugar allí por problemas en la cadera. Yo agarré lo llamé y le dije ´me están ofreciendo un año para jugar tercera, ¿está bien?´. Él me dijo que estaba bien que sabía que iba a jugar más primera base.

Durante esa temporada, Beltré bateó 28 jonrones, 102 carreras impulsadas, .321 de promedio al bate, 49 dobles (líder en Las Mayores), y 141 de OPS+.

Pero esta no fue la única vez que Beltré tuvo ese gesto con un compañero. Antes de llegar a los Rangers de Texas, el dominicano llamó a Michael Young para que no hubiera problema de jugar en la tercera base.

“Igualmente lo hice en Texas con Michael Young. Yo no quería problemas antes de llegar a allá. Él había jugado tercera base porque habían subido a Elvis Andrus un año atrás”, comentó Adrián Beltré.

Beltré tuvo un promedio de bateo de .304 con 1,277 hits, 199 jonrones, 699 carreras impulsadas y 612 anotadas en 1,098 juegos para los Rangers en su carrera.