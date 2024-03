Bateador de los Red Sox logra único récord de cuadrangulares en Opening Day

Los Red Sox de Boston derrotaron 6-4 a los Marineros de Seattle con un jonrón de Tyler O´Neill, un bateador acostumbrado a los cuadrangulares en Opening Day.

O´Neill conectó su quinto cuadrangular consecutivo en juegos de Opening Day. El toletero es el único jugador en la historia de la MLB en tener cinco jonrones en el Día Inaugural.

El toletero de los Red Sox debutó con los Cardenales de San Luis en 2018. Pero desde 2020 se ha acostumbrado a dar un jonrón en Opening Day.

Su equipo solo ha perdido un Juego Inaugural cuando da jonrones en el encuentro. El récord es de cuatro victorias y una derrota ante Toronto en el 2023.

El batazo salió a 104.2 millas por hora con una distancia de 394 pies por el jardín derecho del T-Mobile Park de Seattle.

Los rivales a los que O'Neill les ha conectado jonrones: Piratas de Pittsburgh (2020 y 2022), Reds de Cincinnati (2021), Blue Jay de Toronto (2023) y Marineros de Seattle (2024).

Tyler O´Neill no sabe que lo lleva a dar jonrones en Opening Day

O´Neill comentó tras la victoria 6-4 ante Seattle que no sabe que lo lleva a batear en Opening Day, pero afirma que es divertido cuando da esos batazos.

"No lo sé, tiene que tener algo que ver con la ceremonia previa al juego o algo así", bromeó O'Neill. "Es divertido. Siempre quieres empezar la temporada a lo grande. Afortunadamente, ya he podido hacerlo [cinco] veces seguidas. Simplemente me estoy divirtiendo mucho ahí fuera”.