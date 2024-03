Así desea Aaron Judge que le vaya a Juan soto durante la 2024

El capitán de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, habló de su nuevo compañero, el slugger dominicano Juan Soto, sobre el cual se espera un aporte significativo, desde el punto de vista ofensivo, durante esta campaña.

Judge parece haber estado en la esquina de Soto desde al menos el Juego de Estrellas del 2022, cuando dijo en el Dodger Stadium que “Sería divertido verlo en Nueva York”.

“He admirado su trabajo desde lejos durante un tiempo, así que ahora tengo la oportunidad de absorber su conocimiento y hablar con él sobre su enfoque”, comentó Judge.

“El Juez” tiene planes para que Soto se quede por mucho tiempo en la Gran Manzana. “Es un Yankee”, dijo Judge.

“Quiero que su primer año aquí sea bueno. Quiero que este sea su mejor año, y si se siente bien y hace lo suyo, eso sólo nos acercará un paso más a una Serie Mundial. Entonces, cualquier cosa que pueda hacer para que Juan se sienta como Juan, voy a intentar hacerlo (...) Lo que le gusta hacer, lo que no le gusta hacer, cosas en los jardines, comunicación. Cuanto antes podamos estar en la misma página y conocernos, mejores estaremos a largo plazo”, reseñó el portal de MLB.

Como capitán de los Yankees, Judge dijo que ha tratado de hacer que todos los nuevos jugadores del club se sientan bienvenidos. Eso incluye también del jardinero Alex Verdugo, del derecho Marcus Stroman y otros. “Siento que he hecho eso siempre cada año”.

“Trato de no cambiar quién soy ni lo que hago sólo por un título. No tomo ese título a la ligera, pero eso es lo que intento hacer: Que la gente se sienta cómoda. Así como los veteranos que vinieron antes que yo, CC [Sabathia], Gardy [Brett Gardner]. Ellos siempre me trataron como si fuera un veterano desde el primer día, así que voy a intentar hacer lo mismo con cualquiera que pase por este clubhouse”, dijo.

Para Soto, hasta ahora la experiencia ha superado todas las expectativas, con muchas risas junto con Judge y otros jugadores día tras día en un animado grupo de práctica de bateo que puede – en una mañana cualquiera – incluir un intenso concurso de jonrones, conversaciones profundas sobre estrategias de béisbol o incluso una amigable competencia de toques (una habilidad que probablemente ninguno utilice en un partido real).

“Ha sido bueno. Es incluso mejor de lo que esperaba”, dijo Soto acerca de Judge. “Sabía que era una gran persona, pero no sabía que era tan bueno. Toda su vibra, todo es bueno. Sólo está pensando positivo y está tratando de ganar tantos juegos como pueda”.