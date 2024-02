Serie del Caribe: Ramón Hernández ha aprovechado la experiencia de Robinson Canó con Dominicana (+Video)

Tigres del Licey, representantes de la República Dominicana por segundo año consecutivo en la Serie del Caribe, no tuvieron un inicio sencillo en la justa internacional, pero poco a poco han levantado cabeza para seguir adelante en el certamen y mantener vivas las aspiraciones de clasificar a la ansiada semifinal.

Los felinos son los vigentes campeones del torneo regional, sin embargo, no se ha visto a una novena dominicana tan arrolladora como la del curso anterior. El inicialista Ramón Hernández ha sido el cuarto bate del equipo y ha sido un claro ejemplo de sufrir malos momentos e imponerse a las adversidades.

Una persona que le ha servido como consejero es Robinson Canó, el experimentado slugger de 41 años de edad. "El trabajo se hace más fácil con ellos. Son líderes a carta cabal en todo sentido, saben lo que van a hacer y uno va tomando los truquitos, por ejemplo, Canó me estaba señalando algunas cosas el pasado sábado y pude ponerlas en práctica", comentó Hernández, según una nota de prensa de los Tigres.

Este año, Licey tiene la oportunidad de repetir la hazaña de levantar el anhelado trofeo de la Serie del Caribe. En la edición anterior se impusieron en la final a Leones del Caracas, representantes de Venezuela.

"Todavía no me lo creo, ganar back to back con el Licey es un honor y una honra tomando en cuenta lo difícil que es la liga y ahora significa bastante estar representando a la patria. En cualquier evento que representes a la patria es un privilegio y más en un estadio tan bonito como este, nunca había jugado en un estadio de Grandes Ligas. Que se me de la oportunidad es bastante satisfactorio", dijo Ramón.

Hernández tuvo que esforzarse aún más luego de sufrir bajos rendimientos en el inicio de la zafra y algunos percances físicos.

"Mantenerse fuerte, confiar en Dios, confiar en tu trabajo y en todo lo que has hecho el año completo es la clave. Mantenerse positivo es lo más importante, la liga allá es bastante difícil y mientras más difícil se ponen las cosas más fuerte tienes que ser", soltó.