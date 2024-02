Serie del Caribe: Así fueron las reacciones de la clasificación de Panamá

Federales de Chiriquí es uno de los mejores equipos de la actual Serie del Caribe, ya que mantienen su récord invicto de (4-0) y se convirtieron en el primer equipo clasificado del certamen.

Tras superar de manera categórica a Criollos de Caguas, representante de Puerto Rico y celebrar el avance a la fase final, cada uno de los protagonistas reaccionó de gran manera, uno de ellos fue su mánager José Mayorga.

“El primer paso lo logramos que fue clasificar. No vamos a jugar diferente, vamos a jugar igual los últimos partidos que nos quedan. Esperamos que las cosas se den y tengamos los resultados positivos”, mencionó el estratega de Panamá.

Federales ha mostrado una gran solidez, superando a los principales rivales del Caribe como Tigres del Licey, Criollos de Caguas y este martes les toca enfrentar a Tiburones de La Guaira.

“Obviamente sería emocionante terminar invictos entrando a la semifinal, pero no podemos perder el enfoque. Tenemos que prepararnos y la manera de afrontar eso será igual, tratando de estudiar al contrario, prepararnos y hacer las cosas necesarias para que nuestro pitcheo esté listo de la mejor manera”, reiteró José Mayorga.

Una de las principales piezas en la clasificación de Panamá es el infielder de los Atléticos de Oakland Joshwan Wright, quien agregó tres hits y sumó dos impulsadas en la victoria del lunes ante Puerto Rico.

“Al comienzo del torneo no empecé de la mejor manera y ayer no jugué ante Nicaragua. Me puse a trabajar en lo que tenía que hacer y no perdí el enfoque y las cosas se dieron de la mejor manera”, mencionó el jugador de Las Mayores.

Mayorga, por su parte, finalizó con el deseo de que los resultados sigan estando de su lado, principalmente en el cierre de la ronda regular y posteriormente, en la semifinal y por qué no, en una posible final. Además de esto, también le da todo el crédito de la clasificación a sus jugadores, quienes respondieron en cada compromiso.