LIDOM: Tigres del Licey anuncian sus lanzadores para la serie en Nueva York ante Águilas Cibaeñas

Los actuales campeones de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana y de la Serie del Caribe, Tigres del Licey ha confirmado sus tres abridores para Serie Titanes del Caribe, que se llevará a cabo en el City Field de Nueva York este fin de semana frente a su archirrival Águilas Cibaeñas.

Para este viernes subirá al morrito el as del equipo azul César Valdez quien aún no muestra este año las credenciales que lo convirtieron en el pitcher del año la campaña anterior, de momento exhibe 0-3 con un porcentaje de carreras limpias permitidas de 4.29, en esta campaña no ha enfrentado a los rapaces, sin embargo, en las pasadas dos campañas ha dejado 1.41 de efectividad frente a sus rivales de turno.

Mañana le tocará el turno al colombiano Nabil Crismatt, quien esta temporada no ha ganado ni perdido, tiene tres salidas, todas como abridor, su efectividad es de 5.40 en 11.2 entradas trabajadas, en su más reciente salida, no permitió carreras limpias ante Leones del Escogido en cinco innings.

Para el cierre de la gira, el derecho Radhamés Liz tendrá la misión de detener los bates aguiluchos, ha tolerado solo dos anotaciones o menos en sus últimas tres presentaciones, dos de ellas ante los actuales lideres Gigantes del Cibao.

El resto de la delegación monticular la completan 19 lanzadores relevistas y otros dos iniciadores.

Entres los jugadores de posición que hacen el viaje a Nueva York, destacan el capitán Emilio Bonifacio, Mel Rojas jr. Y el grandeliga recién llegado al equipo de la capital Miguel Andújar