LIDOM: ¿Les pega la presión? Mira los jugadores que han dejado corredores en base en el round robin

Para un equipo de beisbol no sirve de nada que los jugadores se embasen si después no son movidos en las almohadillas para que terminen anotando en carrera. Por ende, aunque un bateador sea bastante efectivo estadísticamente no quiere decir que sea verdaderamente productivo cuando se encuentra en momentos de presión; háblese de corredores en posición de anotar o situaciones en los últimos innings de los partidos.

De acuerdo a la lista publicada por @elfanaticord1 en la red social X, estos son los peloteros con la mayor cantidad de jugadores dejados en circulación en la presente edición del round robin de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana:

Franchy Cordero (Leones del Escogido): 14

Erik Gonzalez (Leones del Escogido): 11

Yairo Muñoz (Leones del Escogido): 11

Yamaico Navarro (Leones del Escogido): 10

Ramón Hernández (Tigres del Licey): 9

Los cuatro primeros toleteros que integran la lista pertenecen a los Leones del Escogido, misma franquicia que apenas ha ganado un total de un compromiso y ha perdido tres para ubicarse en el fondo de la tabla junto con los Gigantes del Cibao, equipo que acabó primero en la ronda regular.

El conjunto escarlata es el segundo que más imparables ha repartido en la Serie Semifinal con 32, además del que suma la mayor cantidad de dobles (5), sin embargo, la falta de bateo oportuno ha sido el detonante de que hayan tenido un catastrófico inicio de postemporada, pues, en lo colectivo, el picheo no ha estado mal (2.31 de efectividad y 34 ponches -líderes del round robin-).