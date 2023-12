LIDOM: Este será el nuevo manager de los Tigres del Licey tras despido de José Offerman

Los Tigres del Licey despidieron a José Offerman en el final de la temporada y ya tienen al sustituto para tomar el mando de cara a la última semana de la fase regular de LIDOM

El elegido para comandar al equipo azul es el dominicano Gilbert Gómez, quien fungía como coach de control de calidad.

“El gerente general Audo Vicente fue el encargado de dar a conocer el movimiento que busca una reacción de los campeones nacionales y del caribe en la recta final de la serie regular y con miras a asegurar un lugar en los playoffs”.

José Umbría, recientemente promovido de asistente del coach de bateo a coach de banca, asume las responsabilidades de asistente del dirigente y se agrega a Héctor Borg como coach de banca.

Licey tiene récord de 21 victorias y 23 derrotas. Además tiene una racha de tres derrotas consecutivas que los pone en el borde de la zona de la clasificación.

Por su parte las Águilas Cibaeñas se han acercado al cuarto puesto de la tabla con solo dos juegos de diferencia con Licey.

A los Tigres del Licey le quedan seis juegos pendientes y se jugará la clasificación en cada uno de los encuentros.

Los siguientes juegos del Licey son ante:

Tigres del Licey vs. Estrellas Orientales - 16 de diciembre

Leones del Escogido vs. Tigres del Licey - 17 de diciembre

Tigres del Licey vs. Toros del Este - 19 de diciembre

Toros del Este vs. Tigres del Licey - 20 de diciembre

Tigres del Licey vs. Leones del Escogido - 21 de diciembre

Leones del Escogido vs. Tigres del Licey - 22 de diciembre