LIDOM: Esta es la razón por la que las Águilas Cibaeñas sacaron a Jonathan Villar del equipo

Las Águilas Cibaeñas está en una crisis de resultados y este martes tomaron una decisión con Jonathan Villar. El dominicano está separado del equipo por el resto de la temporada.

Esto ocurre luego de una jugada en el último juego de las Águilas donde señalan que Villar no corrió lo suficiente para tomar un fly.

La jugada sucedió en el tercer capítulo en el encuentro entre los Leones del Escogido y las Águilas Cibaeñas. La pizarra iba 8-1 a favor del Escogido cuando salió un foul fly a la tercera base y Villar no pudo llegar.

El receptor del equipo cibaeño se le quedó mirando y los fanáticos en redes comenzaron a atacarlo por la falta de actitud con la que ha estado jugando el grandeliga dominicano.

Tras la derrota de este martes, las Águilas tomaron la decisión que Villar no jugará más con el equipo por el resto de la temporada.

El jugador se defendió de los señalamientos durante una entrevista con Héctor Gómez en el que explicó que no hay respeto.

“Yo estaba cerca de la raya y ellos mismo me mandaron a jugar al shortstop. Tengo la bola de frente y mi vista era que la bola iba de foul y estaba pegada de la malla. No es culpa mía que me hayan mandado a jugar al shortstop, yo vengo de una lesión en la pierna y yo corrí y vi la bola del otro lado”, comentó.