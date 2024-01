Fernando Tatis habla muy molesto sobre el arbitraje de la LIDOM (+Video)

Fernando Tatis, dirigente de las Estrellas Orientales, conversó como de costumbre con la prensa este viernes, 26 de enero, previo al sexto compromiso de la final en el Estadio Quisqueya Juan Marichal frente a los Tigres del Licey. Más allá de hablar sobre diversos temas acerca de su conjunto, el padre del jardinero derecho de los Padres de San Diego respondió una pregunta sobre qué le ha parecido el desempeño de los árbitros en la Serie Final, siendo bastante claro sobre su postura de que habían estado haciendo un muy deficiente trabajo.

"Para mí esto ha sido algo que no ha favorecido en lo absoluto. No estoy para nada complacido con lo que ha sucedido con el arbitraje ahora mismo", explicó Tatis en un tono de clara impotencia. "Lo vemos a diario, lo que está pasando, y nadie quiere hablar de esto, pero no estoy para nada conforme con el arbitraje".

De igual manera, un periodista le interrogó sobre si su postura era solo sobre las erróneas revisiones de las jugadas o a los llamados de bolas y strikes, a lo que el estratega de "los Verdes" respondió: "Esto ha sido todo un desastre, tanto las repeticiones como las bolas y los strikes. Lo vemos todos los días, esto ha sido un desastre para mí"

Las Estrellas Orientales comenzaron ganando la final con dos victorias consecutivas, sin embargo, la novena felina supo reponerse de gran manera, al punto de dar la vuelta a la eliminatoria y ponerse a ganar 3-2, quedando a tan solo una victoria del bicampeonato.