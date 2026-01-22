Toronto Raptors dispuestos a desprenderse de esta estrella

Suscríbete a nuestros canales

En un giro estratégico que ha captado la atención de las oficinas centrales de toda la NBA, los Toronto Raptors han dejado de ser meros espectadores para convertirse en una de las piezas fundamentales del próximo cierre de mercado.

Según un informe de Josh Lewenberg (@JLew1050) para TSN, la franquicia canadiense ha manifestado su disposición a negociar el traspaso de varios de sus pilares actuales: RJ Barrett, Immanuel Quickley y Jakob Poeltl.

Un cambio de rumbo: Reconstrucción y Flexibilidad

La noticia marca un punto de inflexión en la gestión de Masai Ujiri y Bobby Webster. Tras adquirir a Barrett y Quickley hace apenas dos años, la gerencia parece haber llegado a una conclusión pragmática sobre el techo del equipo actual.

La disposición de Toronto a "desprenderse de alguna combinación" de estos tres nombres sugiere que el equipo prioriza ahora la flexibilidad financiera y la acumulación de activos de futuro por encima de la continuidad del proyecto vigente.

Según las fuentes citadas por TSN, esta postura no es solo una teoría de analistas, sino la "impresión que los equipos rivales han obtenido" tras las primeras rondas de conversaciones exploratorias. En los círculos de la liga, esto se interpreta como una señal de que nadie, a excepción quizás de Scottie Barnes, es considerado "intocable".

El factor económico: La barrera de los salarios

El informe destaca que el interés de los Raptors en mover estas piezas responde a dos necesidades operativas críticas:

Ingeniería Salarial en Traspasos de Élite: Para que Toronto pueda participar en un intercambio de gran envergadura (un "blockbuster trade"), necesitan contratos significativos que permitan igualar salarios bajo las estrictas normas del convenio colectivo de la NBA. Los sueldos de Barrett, Quickley y Poeltl son las herramientas necesarias para que las cuentas cuadren en cualquier operación que involucre a una superestrella. Sostenibilidad Financiera: Los contratos de estos jugadores, aunque representativos de su talento, han comenzado a limitar el margen de maniobra de la franquicia. Al liberar estos compromisos a largo plazo, los Raptors recuperarían la capacidad de maniobrar en la agencia libre y evitarían las penalizaciones de los niveles más altos del impuesto de lujo.

Impacto en la rotación y el futuro

La posible salida de RJ Barrett, el hijo pródigo de Toronto, sería un golpe emocional para la afición, pero una decisión lógica desde el punto de vista de activos si el retorno es lo suficientemente alto.

Por su parte, la inclusión de Immanuel Quickley en las conversaciones ha sorprendido a algunos, dada su proyección como base titular, mientras que Jakob Poeltl sigue siendo uno de los pívots más cotizados por equipos que buscan veteranía y protección de aro para los playoffs.