Timberwolves y Bulls barajean este posible mega traspaso

Suscríbete a nuestros canales

La gerencia de los Minnesota Timberwolves, liderada por el Presidente de Operaciones de Baloncesto Tim Connelly, ha puesto en marcha una agresiva estrategia de mercado con el objetivo de fortalecer su rotación exterior.

Según los últimos informes de Marc Stein (@TheSteinLine), la organización ha entablado diálogos formales con los Chicago Bulls y los Charlotte Hornets para explorar la viabilidad de incorporar a los bases Coby White y Collin Sexton, respectivamente.

La Prioridad: Un Base Titular de Impacto

La postura de Minnesota es categórica: la franquicia se mantiene firme en su intención de adquirir un base titular de impacto antes de que finalice el periodo de traspasos de la temporada 2025-26.

A pesar de contar con la veteranía de Mike Conley y el prometedor desarrollo del novato Rob Dillingham, la dirección técnica encabezada por Chris Finch considera que el equipo necesita un generador de juego con mayor capacidad anotadora y despliegue físico para maximizar el potencial de Anthony Edwards.

Los Objetivos en el Radar

Coby White (Chicago Bulls): Tras una evolución meteórica en Chicago, White se ha consolidado como uno de los bases más versátiles de la Conferencia Este. Su capacidad para anotar tras bote y su mejora en la toma de decisiones lo convierten en el complemento ideal para el esquema de los Wolves. Reportes de medios locales en Chicago confirman que Minnesota ya ha realizado consultas preliminares, buscando aprovechar la fase de reestructuración de los Bulls. Collin Sexton (Charlotte Hornets): Sexton, quien llegó a Charlotte a principios de esta temporada, continúa siendo uno de los finalizadores más agresivos cerca del aro en su posición. Con promedios de anotación consistentes y una intensidad defensiva que encaja con la identidad de Minnesota, su llegada aportaría una marcha extra al ataque de los Timberwolves, especialmente en situaciones de transición.

El Desafío de la Ingeniería Financiera

La operación no está exenta de retos. Con los Timberwolves operando por encima del primer delantal (apron) del límite salarial, cualquier movimiento de esta magnitud requeriría una ingeniería financiera precisa.

Los analistas sugieren que piezas como Donte DiVincenzo o activos futuros del Draft podrían formar parte de las negociaciones para equilibrar las escalas salariales y cumplir con las normativas del convenio colectivo (CBA).