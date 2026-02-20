Propietario de Golden State se pronuncia sobre la posible salida de Draymond Green

Suscríbete a nuestros canales

En una reciente declaración que ha sacudido los cimientos del mercado de rumores de la NBA, el propietario principal de los Golden State Warriors, Joe Lacob, ha puesto fin a las especulaciones sobre el futuro de uno de los pilares de su dinastía.

Lacob fue tajante al asegurar que la organización nunca consideró desprenderse de Draymond Green, ni siquiera ante la posibilidad teórica de adquirir a superestrellas de la talla de Giannis Antetokounmpo.

La lealtad por encima del mercado

A pesar de los constantes ciclos de rumores que suelen rodear a los equipos de alto perfil, la postura de la directiva de Golden State es más clara que nunca. Para Lacob, Green no es simplemente un activo en la hoja de intercambio, sino un componente insustituible del ADN del equipo.

"Él es una pieza central de nuestra franquicia. No traspasas a un Draymond Green así por así, ni de forma sencilla", afirmó Lacob de manera contundente.

Estas palabras subrayan una filosofía que ha definido a los Warriors durante la última década: la preservación de su núcleo histórico. Según el propietario, el valor de Draymond trasciende las estadísticas tradicionales de puntos o rebotes, enfocándose en su inteligencia defensiva, su capacidad de distribución y, sobre todo, su liderazgo vocal en el vestuario.

El "No" a un movimiento por Giannis

Uno de los puntos más reveladores de la intervención de Lacob fue la mención indirecta a los escenarios que habrían vinculado a los Warriors con el astro griego Giannis Antetokounmpo. Aunque el nombre de Giannis suele aparecer en las "listas de deseos" de cualquier franquicia, Lacob aclaró que los Warriors nunca estuvieron dispuestos a sacrificar a Green para facilitar un movimiento de tal magnitud.

La gerencia entiende que la química desarrollada entre Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green es un fenómeno único en la historia del deporte profesional. Romper esa tríada, incluso por un MVP en la plenitud de su carrera, se considera un riesgo que la organización no está dispuesta a correr.

Un legado en construcción

Draymond Green ha sido el ancla defensiva de cuatro campeonatos de la NBA y ha definido una era de "baloncesto pequeño" (small-ball) que cambió la liga para siempre. Lacob reconoce que encontrar a un jugador con la versatilidad de Green —capaz de defender las cinco posiciones y actuar como el principal facilitador ofensivo— es una tarea prácticamente imposible en el mercado actual.

La declaración de Lacob también sirve como un mensaje de estabilidad para la afición de la Bahía. En un ecosistema deportivo donde la lealtad suele ser efímera, los Warriors están duplicando su apuesta por los hombres que construyeron su legado.