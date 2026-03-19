¡No se queda de brazos cruzados! Luka Doncic inicia acciones legales por la custodia de sus hijas

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El entorno legal de la superestrella de la NBA y referente de Los Ángeles Lakers, Luka Doncic, ha confirmado la presentación de una medida cautelar de urgencia ante los tribunales internacionales. Esta acción legal surge tras el traslado no consensuado de sus dos hijas menores a Eslovenia por parte de su ex prometida, Anamaria Goltes, según reportes iniciales obtenidos por el diario británico Daily Mail.

El Conflicto: Traslado y Restricción de Visitas

La disputa legal escaló drásticamente en las últimas semanas después de que Goltes decidiera abandonar los Estados Unidos con las menores, estableciendo su residencia en territorio esloveno. Según fuentes cercanas al jugador, esta mudanza se habría realizado sin un acuerdo previo sobre el régimen de visitas, lo que ha dejado al base de los Mavericks en una situación de aislamiento familiar en plena temporada competitiva.

La medida cautelar interpuesta por los abogados de Doncic busca garantizar de forma inmediata el derecho del padre a mantener contacto físico y comunicación con sus hijas, apelando a convenios internacionales de protección al menor para evitar lo que se describe como una "alienación parental de facto".

Refugio en la Mansión Familiar y Tensiones Internas

Un giro inesperado en la narrativa sitúa a Anamaria Goltes refugiada en la mansión de Mirjam Poterbin, madre de Luka Doncic, en Eslovenia. Este detalle añade una capa de complejidad al conflicto, dadas las previas disputas legales y públicas que el jugador ha mantenido con su progenitora por el control de su marca comercial y otros activos financieros.

La estancia de Goltes en la propiedad de su ex suegra sugiere una alianza estratégica que ha sorprendido al círculo íntimo del atleta, complicando los canales de mediación amistosa que se intentaron establecer antes de recurrir a la justicia.

Rumores de un Nuevo Romance en la "A-List"

El trasfondo de esta separación se ha visto alimentado por crecientes rumores en la prensa internacional sobre una nueva relación sentimental de Anamaria Goltes. Se especula que la modelo e influencer podría estar vinculada con una celebridad de primer nivel (A-list), cuya identidad aún no ha sido confirmada pero que habría sido el detonante de la ruptura definitiva con el jugador esloveno.

Estos susurros de un nuevo romance han incrementado el escrutinio mediático sobre la ex pareja, transformando un asunto privado de custodia en uno de los temas más comentados en el ámbito del entretenimiento y el deporte a nivel global.