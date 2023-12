NBA: ¡Se hartan! Golden State Warriors buscará desprenderse de esta estrella antes de la fecha límite de cambios

Los Golden State Warrios se encuentra buscando opciones en el mercado de fichajes antes que culmine la fecha límite de cambios, en el cual esperan conseguir nuevas piezas que cambien los resultados del equipo, es por ello que se encuentran dispuestos a ofrecer algunas de sus figuras, entre las que destaca se encuentra el nombre de Andrew Wiggins, quien al parecer no se encuentra en su mejor momento.

De acuerdo a informaciones de medios internacionales, el conjunto de la Bahía de San Francisco, están dispuestos a ofrecer a esta figura para así adquirir a nuevos jugadores que puedan respaldar e impulsar el proyecto del equipo, quienes buscan sumar un nuevo campeonato y con la plantilla que cuentan actualmente no parecen tener esperanzas de lograrlo.

No es la primera vez que Wiggins se ve involucrado en las conversaciones de cambio por parte de los Warriors, quienes al parecer no se encuentran conformes con el rendimiento que está mostrando este jugador actualmente, en especial porque posee un lujoso contrato y no está haciendo lo necesario para justificar el dinero que le pagan.

En lo que va de temporada, el alero atesora promedios bajos de 12.6 puntos, 4.4 rebotes y 1.3 asistencias por encuentro, siendo uno de los jugadores que no suele ser consistente en los partidos y pone en desventaja al equipo ya que desperdicia muchas oportunidades de anotar. Es por ello que Golden State están dispuestos a colocar a esta figura como moneda de cambio para cambiar sus resultados y tener mayores aspiraciones de clasificar a la postemporada y ser mejores contendientes al título.