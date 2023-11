NBA: ¿Por qué Golden State Warriors dependen tanto de Stephen Curry?

De estar en los primeros 3 puestos de la Conferencia Oeste, los Golden State Warriors se encuentran ahora en la sexta posición atesorando un récord de tres derrotas consecutivas y con un nivel de juego preocupante.

Lo que más alarma a los aficionados de este equipo es que en este tramo irregular que atraviesan, solo Stephen Curry ha intentado impulsarlos, pero el equipo no parece apoyarlo y esto les ha costado tres derrotas que lucían con posibilidades de ganar.

Un claro ejemplo de esto, fue el último juego de los Dubs ante los Minnesota Timberwolves, donde Curry terminó con 38 puntos, en los que intentó conseguir la victoria, sin embargo, los demás miembros del equipo no aportaron la cantidad de puntos suficiente para lograr este objetivo.

Es por ello que muchos se preguntan ¿por qué el equipo depende tanto de Curry?, tomemos en cuenta que el “Chef” no posee la misma resistencia de antes y ahora podría verse más agotado en los minutos finales, lo que sería un completo problema, ya que si el resto dl equipo no responde no habrá oportunidad de sumar triunfos.

La escasez de anotación por parte de Klay Thompson, Andre Wiggins, Chris Paul y Draymond Green ha sido un factor muy negativo para los Warriors, quienes deberán ajustar lo antes posible este aspecto para evitar seguir bajando de puestos en la tabla de posiciones.