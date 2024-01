NBA: ¡Lo hará realidad! Este es el plan de Zach LaVine para unirse a LeBron James en Lakers

Las maletas de Zach LaVine aparentan estar listas para un viaje próximo, pero aún existe la posibilidad de un retraso que podría cambiar el destino de los Chicago Bulls en esta temporada 2023-24. Con el equipo luchando por recuperarse de su decepcionante comienzo, los rumores de intercambio han envuelto a LaVine y a los Bulls en una narrativa que podría tener un impacto significativo en la NBA.

Brian Windhorst, de ESPN, ha revelado detalles intrigantes sobre la actitud de LaVine hacia abandonar los Bulls: "Si tuvieran la oportunidad de intercambiar a Zach LaVine en los próximos cinco minutos, lo harían y Zach se iría feliz al aeropuerto", según informa.

A pesar de estar en su séptima temporada con los Bulls, en la que ha mantenido estadísticas respetables, la producción de LaVine no ha traducido en el éxito deseado para el equipo. Con promedios de 20.1 puntos, 5.3 rebotes y 4.0 asistencias en 23 partidos disputados, el ex All-Star ha sido una figura destacada, pero su contribución no ha sido suficiente para lograr las victorias necesarias. Una lesión en el pie lo mantuvo alejado de la NBA por un tiempo, pero su regreso al equipo no ha marcado una diferencia significativa en el rendimiento general de los Bulls.

Sin embargo, el jugador parece tener todas las intenciones de mudarse de franquicia y todo apunta a que quiere unirse a LeBron James en Los Ángeles Lakers, aunque hasta ahora, solo son rumores.

Después de una victoria alentadora contra los San Antonio Spurs, los Bulls tienen un récord de 19-22. Aunque esta victoria les ha dado un impulso positivo, el equipo aún se encuentra fuera de los ocho primeros lugares en la Conferencia Este. La lucha por volver a la conversación de los playoffs es evidente, pero los fanáticos y analistas siguen teniendo dudas sobre la capacidad de LaVine para liderar a los Bulls hacia una carrera exitosa en los playoffs.