NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 25 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Golden State Warriors, Houston Rockets y Denver Nuggets se consagraron como los grandes ganadores en la pasada jornada en el mejor baloncesto del mundo. Los Angeles Lakers y Clippers buscarán seguir los pasos con su enfrentamiento para la cartelera de este martes 25 de noviembre de la NBA.

Ambos franquicias angelinas protagonizan el duelo más impactante para la venidera jornada en la presente temporada, que tiene como líderes a Oklahoma City Thunder (17-1) en la Conferencia Oeste y Detroit Pistons (15-2) en el Este. El equipo de LeBron James y Luka Doncic intentará consolidarse en el segundo puesto si logra vencer a sus vecinos de ciudad.

En otros escenarios, Orlando Magic y Philadelphia Sixers saltan al tabloncillo como el otro desafío entretenido para la jornada de este martes por la noche. El ganador de ese compromiso tomará en solitario el séptimo peldaño en el Este. Ambas organizaciones buscarán regresar a las victorias después de sufrir sendos reveses en el encuentro ante Boston Celtics y Miami Heat, respectivamente.

Juegos para hoy en la NBA: 25 DE NOVIEMBRE