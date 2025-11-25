NBA: Conflicto en Phoenix Suns: Acusan Mat Ishbia de usar al equipo como su "alcancía personal"

Suscríbete a nuestros canales

Dos propietarios minoritarios de los Phoenix Suns y Mercury demandaron este lunes al socio mayoritario, Mat Ishbia, por presunto mal manejo financiero de la franquicia. De acuerdo con información de ESPN, la demanda fue presentada en el Tribunal Estatal de Delaware en agosto.

Ishbia adquirió la participación mayoritaria del equipo en 2023 al expropietario Robert Sarver por $2.28 mil millones. En el momento de la venta, 14 de los 16 socios del grupo propietario de los Suns aceptaron la oferta de Ishbia, valorando la franquicia en $4 mil millones. Scott Seldin y Andy Kohlberg fueron los únicos que no aceptaron la oferta y ahora son los demandantes.

https://x.com/TheDunkCentral/status/1970903663326699862?s=20

La Demanda: "Alcancía Personal"

La demanda sostiene que Ishbia ha utilizado a la organización como su "alcancía personal" y alega que ha llevado a un equipo, que alguna vez fue rentable, a números rojos.

Los demandantes Seldin y Kohlberg afirman que Ishbia se negó a permitirles acceder a los registros internos del equipo y que realizó una convocatoria de capital el 2 de junio de 2025 "para ejercer presión y diluir" las acciones de propiedad en poder de los socios minoritarios de los Suns.

El informe legal más reciente acusa a Ishbia de no gestionar los Suns para generar ingresos para la empresa, sino de manejar el equipo "como un feudo personal para su propio beneficio y el de sus otros negocios, incluyendo su compañía hipotecaria United Wholesale Mortgage (UWM)".

Principales Acusaciones

Entre las diversas acusaciones presentadas, Seldin y Kohlberg alegan que Ishbia:

Extendió un préstamo a los Suns a una tasa de interés muy por encima del mercado .

Vendió los derechos del nombre del estadio a su compañía hipotecaria (UWM) sin revelar detalles a los socios minoritarios.

Alquiló las instalaciones de práctica de las Phoenix Mercury a sí mismo a tasas no reveladas .

Estableció una nueva entidad, denominada "Player 15 Group", que supuestamente posee activos que legítimamente pertenecen a los Suns.

Respuesta de Mat Ishbia

A través de un portavoz, el propietario mayoritario ha negado categóricamente las acusaciones.

"Esto no es una demanda; es una extorsión descarada disfrazada de proceso legal", declaró un portavoz a ESPN. "Desde el primer día, Mat Ishbia fue transparente al afirmar que haría las cosas de forma diferente... Les dijo a todos los inversores que podían apoyarlo o vender su participación y hacerse a un lado”.

El portavoz concluyó que Kohlberg y Seldin buscan perjudicar a la organización y quieren aprovecharse del valor actual del equipo a través de este proceso.