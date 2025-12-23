Golden State Warriors le tocan la puerta al cambio

Suscríbete a nuestros canales

gerencia de los Golden State Warriors, encabezada por el General Manager Mike Dunleavy Jr., ha emergido como uno de los actores más proactivos y agresivos en el mercado de traspasos de la NBA desde el inicio del mes de diciembre.

Según los informes más recientes del insider Brett Siegel, la organización de la Bahía ha intensificado sus esfuerzos para reestructurar su plantilla, manteniendo diálogos simultáneos con los Brooklyn Nets, los Chicago Bulls y los New Orleans Pelicans.

Una Estrategia de Urgencia en torno a Stephen Curry

Tras un inicio de temporada marcado por la inconsistencia en las rotaciones y un balance de 15-14, los Warriors han adoptado una postura de "ganar ahora". El objetivo principal de la gerencia es maximizar la ventana competitiva de Stephen Curry, quien continúa rindiendo a un nivel de élite.

La agresividad mostrada en las últimas tres semanas sugiere que el equipo está dispuesto a mover piezas significativas para añadir tamaño, atletismo y una segunda vía de anotación consistente.

Los Frentes de Negociación: Objetivos Clave

Las conversaciones con las tres franquicias mencionadas apuntan a perfiles de jugadores específicos que encajarían en el sistema de Steve Kerr:

Brooklyn Nets: Los informes sugieren que Golden State ha preguntado por el pívot Nic Claxton para paliar su falta de protección de aro, así como por el alero Michael Porter Jr., quien está firmando la mejor temporada de su carrera en Brooklyn. Chicago Bulls: En el radar de los Warriors se encuentra el base Coby White. Su capacidad para anotar y generar juego aliviaría la carga ofensiva de Curry, ofreciendo una alternativa dinámica en el perímetro. New Orleans Pelicans: El interés se centra en el perfil de aleros versátiles como Herbert Jones y Trey Murphy III. Ambos jugadores son considerados piezas "de ensueño" para los Warriors debido a su capacidad defensiva y su acierto en el tiro exterior, cualidades fundamentales para la identidad del equipo.

Jonathan Kuminga: La Pieza Central del Tablero

El nombre de Jonathan Kuminga continúa siendo el principal activo en todas las mesas de negociación. Aunque su talento es innegable, su encaje táctico y su inminente agencia libre han llevado a los Warriors a explorar su salida.

Tanto los Bulls como los Pelicans han mostrado interés en el joven alero, aunque las negociaciones actuales se centran en encontrar un equilibrio entre el potencial a largo plazo de Kuminga y la ayuda inmediata que requiere Golden State.