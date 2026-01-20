El quinteto global contra la élite estadounidense: Así lucen los titulares del Juego de Estrellas

Suscríbete a nuestros canales

El primer equipo “Mundo” en la historia del Juego de Estrellas de la NBA ya se perfila como una constelación de talento sin precedentes. Sin embargo, la gran noticia que sacude al mundo del deporte es que el destino de la histórica racha de selecciones All-Star de LeBron James ya no depende de los votos del público, sino que quedará en manos de los entrenadores o de una decisión directa del comisionado Adam Silver.

Tres equipos y un nuevo trono: El formato del torneo

Este lunes se confirmaron los nombres de quienes encabezarán el evento el próximo mes en el Intuit Dome, el nuevo y tecnológico coliseo de los Clippers en Inglewood, California. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), Nikola Jokic (Denver), Luka Doncic (ahora con los Lakers) y Victor Wembanyama (San Antonio) fueron anunciados como los pilares del equipo internacional.

Todo indica que este quinteto integrará el equipo “Mundo”, que se enfrentará a dos escuadras conformadas íntegramente por jugadores de Estados Unidos, como parte de un audaz cambio de formato para revitalizar el espectáculo de mitad de temporada.

La NBA anunció a diez titulares en total, divididos en dos conferencias bajo la votación tradicional, pero que para efectos del torneo se agruparán por nacionalidad. Stephen Curry (Golden State), Jalen Brunson (Nueva York), Cade Cunningham (Detroit), Tyrese Maxey (Filadelfia) y Jaylen Brown (Boston) liderarán las filas estadounidenses en un cuadrangular tipo "todos contra todos" el próximo 15 de febrero.

El sistema de competencia será vertiginoso: cada enfrentamiento consistirá en un mini-juego de 12 minutos. Los dos mejores equipos tras la ronda inicial avanzarán a una gran final, también de 12 minutos, para definir al campeón del fin de semana.

“Es tan especial como la primera vez, honestamente”, expresó Gilgeous-Alexander tras conocer su nominación. “Crecí viendo los Juegos de Estrellas y soñando con estar aquí. Poder hacerlo genera la misma emoción; es un honor estar en el escenario donde estuvieron todos mis ídolos”.

La elección de estos protagonistas fue el resultado de una fórmula ponderada: el 50% del peso recayó en los aficionados, mientras que un panel de 100 periodistas especializados y los propios jugadores de la liga aportaron un 25% cada uno.

El factor LeBron y la elegibilidad de los premios

Por primera vez en 22 años, el nombre de LeBron James no figura en la lista de titulares. Aunque su racha de 20 apariciones consecutivas en cancha se rompió la temporada pasada debido a lesiones en el pie y el tobillo, su estatus de leyenda sigue vigente. Su única vía de entrada este año será a través de los 14 cupos de reserva que eligen los entrenadores, o como un reemplazo de emergencia designado por Adam Silver.

Este año es particularmente crítico para "El Rey". En su temporada número 23, James ya se ha ausentado en 17 encuentros. Con las reglas de participación mínima impuestas por la liga, LeBron probablemente deba disputar la totalidad de los partidos restantes con los Lakers para mantener su elegibilidad hacia los premios de postemporada y los honores All-NBA, una distinción que ha recibido en 21 de sus 22 campañas previas.

El evento, que coincide con el año olímpico de los Juegos de Invierno Milán-Cortina, promete ser el experimento más ambicioso de la NBA para recuperar el interés global, poniendo el orgullo nacional en el centro de la duela.